Что такое IP-телефония и чем она лучше обычной связи

24 марта 2022, 10:05

IP-телефония – это технология, которая позволяет передавать звуковые сигналы не по телефонной линии, а через интернет. Она состоит из АТС-станции, которая передает звонки от абонента к оператору, и SIP-телефонов. Можно использовать обычные телефоны, но тогда понадобится IP-шлюз, который будет передавать данные на сервер оператора связи.

Принцип работы сети довольно простой. Кроме того, IP-телефония для офиса позволяет существенно снизить затраты на обслуживание call-центра. Когда клиент хочет позвонить в компанию, звонок принимает оператор связи, который передает его на АТС-станцию. АТС может быть как виртуальной, так и стоять прямо в офисе компании. Она распределяет звонки по менеджерам. Система сама определяет, какой менеджер сейчас свободен, и соединяет его с абонентом.

Отличительной особенностью АТС является цифровая передача сигналов. Все звонки, которые поступают от клиентов, преобразовываются в цифровой вид. Благодаря этому увеличивается скорость и качество передачи данных.

Главное преимущество передачи голоса через интернет – это малая стоимость. В офисе нужно лишь разместить АТС либо использовать виртуальную. Также потребуется приобрести SIP-телефоны, которые могут преобразовывать цифровой сигнал в аналоговый и наоборот. В некоторые офисы устанавливают софтфоны – специальные программы для компьютера, которые имитируют обычный телефон. Кроме того, тарифы на IP-телефонию значительно ниже, чем тарифы на стационарные телефоны.

Также у этой технологии есть и другие преимущества:

Передача сообщений на любые расстояния. Благодаря тому, что интернет есть в любой точке мира, вы можете общаться со своими клиентами, не заботясь о стоимости международных звонков.

Не нужно прокладывать кабель. Вам не придется тянуть телефонный провод к офису, если в помещении уже есть интернет.

Не нужно платить телефонисту, так как все настройки АТС устанавливаются один раз, а при переезде офиса сохраняются.

Можно организовать удаленную работу менеджеров.

Много дополнительных возможностей. АТС позволяет подключать CRM-систему, записывать разговоры, отслеживать пропущенные вызовы и так далее. Также благодаря IP-телефонии можно легко создать AVR-меню.

IP-телефония – это спасение для бизнеса, которому нужно обрабатывать большое количество звонков в день и который не может позволить себе содержать большой call-центр.

Чтобы подключить сервис, обратитесь к надежному поставщику услуги. Вам предложат выбрать подходящий тариф, который нужно оплатить. Для нормальной работы связи через интернет достаточно канала с шириной 100 кбит/с.

Также выберите качественное оборудование. Некоторые операторы предоставляют виртуальную АТС-станцию. Она подойдет для малого и среднего бизнеса, у которого нет средств на оплату физического устройства, а поток звонков не такой большой.