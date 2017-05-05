Motorola готовит анонс планшета с "производительным" режимом

5 мая 2017, 10:45

Судя по всему, уже в обозримом будущем нас с вами, дорогие читатели ждет анонс нового планшета Motorola.

Об этом пишет авторитетный профильный ресурс AndroidPolice, ссылаясь на свои источники.По его данным, грядущая новинка получит «премиальный» дизайн, а диагональ ее дисплея составит 9 или 10 дюймов. Кроме того, в некоторых вариациях аппарата появится поддержка сотовой сети. Другие спецификации не называются. Кстати, известна и фишка – режим Productivity Mode «на борту», который позволит быстро переключаться между приложениями, путем нажатий на пиктограмму в навигационной панели.О дате анонса пока ничего не известно наверняка.