LG X POWER2 выходит на глобальный рынок

11 мая 2017, 11:15

Компания LG Electronics (LG) запускает в продажу смартфон LG X power2 , который появится на рынках Северной Америки, Азии, Европы, Латинской Америки и других регионов до конца этого месяца.



LG X power2 – смартфон среднего ценового сегмента, рассчитанный на пользователей, которые ищут устройство с привлекательной ценой и расширенным функционалом: большим дисплеем, улучшенными техническими характеристиками камеры и увеличенным временем автономной работы аккумулятора. Батарея емкостью 4,500 мАч делает LG X power2 идеальным выбором для тех, кто любит смотреть видео и фильмы на мобильных устройствах, играть в игры или оперативно решать бизнес-задачи.

Аккумулятор LG X power2 быстро заряжается и может работать на протяжении всего уик-энда без подзарядки. С момента полного заряда смартфон выдерживает 26 часов разговоров, 18 часов просмотра видео или 19 часов серфинга в интернете . Внушительный 5,5-дюймовый дисплей HD In-cell Touch с разрешением 1280 x 720 дарит незабываемый опыт просмотра видео с точной цветопередачей.5-мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера – оптимальное решение для съемки групповых фотографий. А удобный пользовательский интерфейс LG поддерживает функции автоматического снимка и интервальной съемки по жесту руки. Эти возможности открывают пользователям мир идеальных селфи, где щелчок затвора моментально срабатывает при обнаружении малейшего изменения мимики лица или при жесте рукой. Кроме того, с помощью функции Quick Share легко и удобно постить любимые фотографии в одно касание. Основная 13-мегапиксельная камера оснащена функцией Zero Shutter Lag («Нулевая задержка затвора») для мгновенной съемки фотографий. А LED-вспышка с мягким светом позволяет делать качественные снимки в условиях плохой освещенности без излишней резкости, характерной для камер других смартфонов.«LG X power2 разработан для удовлетворения потребностей пользователей, которые ценят максимальную функциональность флагманских моделей смартфонов – высокую автономность батареи и инновационные технологические характеристики, – говорит Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications. – Благодаря аккумулятору с высокой емкостью, широкому дисплею и улучшенным возможностям камеры первая модель смартфона серии X power привлекла внимание миллионов пользователей по всему миру. Мы ожидаем, что новый смартфон LG X power2 будет пользоваться еще большей популярностью».