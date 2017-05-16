"Доктор Веб": наши пользователи не пострадали от шифровальщика WannaCry

В пятницу 12 мая компьютеры по всему миру начал атаковать шифровальщик Trojan.Encoder.11432, известный также как WannaCry, WannaCryptor, WanaCrypt0r, WCrypt, WCRY и WNCRY.
Пострадали правительственные и коммерческие организации, а также частные лица. Пользователи программных продуктов Dr.Web были и остаются в безопасности.
Самая первая известная Dr.Web модификация троянца (Wanna Decryptor 1.0) поступила на анализ в вирусную лабораторию "Доктор Веб" 27 марта 2017 года в 07:20 и в тот же день в 11:51 была добавлена в вирусные базы.
Шифровальщик Trojan.Encoder.11432, известный как WannaCry, начал активно распространяться в пятницу вечером, а к выходным поразил компьютеры крупнейших организаций по всему миру.
"Доктор Веб" получил его образец 12 мая в 10:45 утра и добавил в вирусные базы Dr.Web.
До добавления записи в базу троянец определялся Dr.Web как BACKDOOR.Trojan.
Сам троянец представляет собой многокомпонентный шифровальщик, получивший наименование Trojan.Encoder.11432. Он включает в себя четыре компонента: сетевого червя, дроппер шифровальщика, шифровальщик и авторский расшифровщик.
Trojan.Encoder.11432 шифрует файлы на зараженном компьютере и требует выкуп за расшифровку. Деньги необходимо перевести на указанные электронные кошельки в криптовалюте Bitcoin.
Причиной массового распространения троянца стала уязвимость протокола SMB. Этой уязвимости подвержены все операционные системы Windows младше 10 версии. Для наших пользователей Trojan.Encoder.11432 не представлял угрозы с самого начала своего распространения.
Чтобы исключить попадание этого троянца на ваши компьютеры, мы рекомендуем следующее:
установить обновление для вашей операционной системы MS17-010, доступное по адресу technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx , а также все текущие обновления безопасности;
обновить антивирус;
закрыть с помощью брандмауэра атакуемые сетевые порты (139, 445);
отключить атакуемый и уязвимый сервис операционной системы;
запретить установку и запуск нового ПО (исполняемых файлов);
убрать лишние права пользователей (права на запуск и установку нового ПО);
удалить ненужные сервисы в системе;
запретить доступ к сети Tor.