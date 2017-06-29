Новая глобальная атака шифровальщика: подробности от "Доктор Веб"

29 июня 2017, 12:45

Специалисты компании "Доктор Веб" изучают новый троянец-шифровальщик Trojan.Encoder.12544, упоминаемый в СМИ как Petya, Petya.A, ExPetya и WannaCry-2.

На основании предварительного анализа вредоносной программы компания "Доктор Веб" представляет рекомендации, как избежать заражения, рассказывает, что делать, если заражение уже произошло, и раскрывает технические подробности атаки.



Наделавший много шума червь-шифровальщик Trojan.Encoder.12544 представляет серьезную опасность для персональных компьютеров, работающих под управлением Microsoft Windows. Различные источники называют его модификацией троянца, известного под именем Petya (Trojan.Ransom.369), но Trojan.Encoder.12544 имеет с ним лишь некоторое сходство. Эта вредоносная программа проникла в информационные системы целого ряда госструктур, банков и коммерческих организаций, а также заразила ПК пользователей в нескольких странах.



На текущий момент известно, что троянец заражает компьютеры при помощи того же набора уязвимостей, которые ранее использовались злоумышленниками для внедрения на компьютеры жертв троянца WannaCry. Массовое распространение Trojan.Encoder.12544 началось в первой половине дня 27.06.2017. При запуске на атакуемом компьютере троянец несколькими способами ищет доступные в локальной сети ПК, после чего по списку полученных IP-адресов начинает сканировать порты 445 и 139. Обнаружив в сети машины, на которых открыты эти порты, Trojan.Encoder.12544 пытается инфицировать их с использованием широко известной уязвимости в протоколе SMB (MS17-10).



В своем теле троянец содержит 4 сжатых ресурса, 2 из которых являются 32- и 64-разрядной версиями утилиты Mimikatz, предназначенной для перехвата паролей открытых сессий в Windows. В зависимости от разрядности ОС он распаковывает соответствующую версию утилиты, сохраняет ее во временную папку, после чего запускает. При помощи утилиты Mimikatz, а также двумя другими способами Trojan.Encoder.12544 получает список локальных и доменных пользователей, авторизованных на зараженном компьютере. Затем он ищет доступные на запись сетевые папки, пытается открыть их с использованием полученных учетных данных и сохранить там свою копию. Чтобы инфицировать компьютеры, к которым ему удалось получить доступ, Trojan.Encoder.12544 использует утилиту для управления удаленным компьютером PsExec (она также хранится в ресурсах троянца) или стандартную консольную утилиту для вызова объектов Wmic.exe.



Контроль своего повторного запуска энкодер осуществляет с помощью файла, сохраняемого им в папке C:\Windows\. Этот файл имеет имя, соответствующее имени троянца без расширения. Поскольку распространяемый злоумышленниками в настоящий момент образец червя имеет имя perfc.dat, то файл, предотвращающий его повторный запуск, будет иметь имя C:\Windows\perfc. Однако стоит злоумышленникам изменить исходное имя троянца, и создание в папке C:\Windows\ файла с именем perfc без расширения (как советуют некоторые антивирусные компании), уже не спасет компьютер от заражения. Кроме того, троянец осуществляет проверку наличия файла, только если у него достаточно для этого привилегий в операционной системе.



После старта троянец настраивает для себя привилегии, загружает собственную копию в память и передает ей управление. Затем энкодер перезаписывает собственный файл на диске мусорными данными и удаляет его. В первую очередь Trojan.Encoder.12544 портит VBR (Volume Boot Record, загрузочная запись раздела) диска C:, первый сектор диска заполняется мусорными данными. Затем шифровальщик копирует оригинальную загрузочную запись Windows в другой участок диска, предварительно зашифровав ее с использованием алгоритма XOR, а вместо нее записывает свою. Далее он создает задание на перезагрузку компьютера, и начинает шифровать все обнаруженные на локальных физических дисках файлы с расширениями .3ds, .7z, .accdb, .ai, .asp, .aspx, .avhd, .back, .bak, .c, .cfg, .conf, .cpp, .cs, .ctl, .dbf, .disk, .djvu, .doc, .docx, .dwg, .eml, .fdb, .gz, .h, .hdd, .kdbx, .mail, .mdb, .msg, .nrg, .ora, .ost, .ova, .ovf, .pdf, .php, .pmf, .ppt, .pptx, .pst, .pvi, .py, .pyc, .rar, .rtf, .sln, .sql, .tar, .vbox, .vbs, .vcb, .vdi, .vfd, .vmc, .vmdk, .vmsd, .vmx, .vsdx, .vsv, .work, .xls, .xlsx, .xvd, .zip.



Троянец шифрует файлы только на фиксированных дисках компьютера, данные на каждом диске шифруются в отдельном потоке. Шифрование осуществляется с использованием алгоритмов AES-128-CBC, для каждого диска создается собственный ключ (это — отличительная особенность троянца, не отмеченная другими исследователями). Этот ключ шифруется с использованием алгоритма RSA-2048 (другие исследователи сообщали, что используется 800-битный ключ) и сохраняется в корневую папку зашифрованного диска в файл с именем README.TXT. Зашифрованные файлы не получают дополнительного расширения.



После выполнения созданного ранее задания компьютер перезагружается, и управление передается троянской загрузочной записи. Она демонстрирует на экране зараженного компьютера текст, напоминающий сообщение стандартной утилиты для проверки дисков CHDISK.



В это время Trojan.Encoder.12544 шифрует MFT (Master File Table). Завершив шифрование, Trojan.Encoder.12544 демонстрирует на экране требование злоумышленников об уплате выкупа.



Если в момент запуска на экране появилось сообщение о запуске утилиты CHDISK, незамедлительно выключите питание ПК. Загрузочная запись в этом случае будет повреждена, но ее можно исправить при помощи утилиты восстановления Windows или Консоли восстановления, загрузившись с дистрибутивного диска. Восстановление загрузочной записи обычно возможно в ОС Windows версии 7 и более поздних, если на диске имеется используемый системой скрытый раздел с резервной копией критичных для работы Windows данных. В Windows XP такой способ восстановления загрузки не сработает. Также для этого можно использовать Dr.Web LiveDisk — создайте загрузочный диск или флешку, выполните загрузку с этого съемного устройства, запустите сканер Dr.Web, выполните проверку пострадавшего диска, выберите функцию «Обезвредить» для найденных угроз.



По сообщениям из различных источников единственный используемый распространителями Trojan.Encoder.12544 ящик электронной почты в настоящее время заблокирован, поэтому они в принципе не могут связаться со своими жертвами (чтобы, например, предложить расшифровку файлов).



С целью профилактики заражения троянцем Trojan.Encoder.12544 компания «Доктор Веб» рекомендует своевременно создавать резервные копии всех критичных данных на независимых носителях, а также использовать функцию «Защита от потери данных» Dr.Web Security Space. Кроме того, необходимо устанавливать все обновления безопасности операционной системы. Специалисты компании «Доктор Веб» продолжают исследование шифровальщика Trojan.Encoder.12544.