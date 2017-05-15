Эпидемия шифровальщика WannaCry: что произошло и как защититься

15 мая 2017, 12:15

12 мая началась эпидемия трояна-шифровальщика WannaCry, за один только день эксперты Kaspersky Lab насчитали более 45 000 тысяч случаев атаки.

О заражениях сообщили сразу несколько крупных организаций, в том числе несколько британских клиник, которым пришлось приостановить работу.



От WannaCry серьезно пострадали Украина, Россия, Индия, Тайвань, всего же WannaCry был обнаружен в 74 странах. И это за один только первый день атаки.



В целом WannaCry — это эксплойт, с помощью которого происходит заражение и распространение, плюс шифровальщик, который скачивается на компьютер после того, как заражение произошло. В этом и состоит важное отличие WannaCry от большинства прочих шифровальщиков. Для того, чтобы заразить свой компьютер, обычным, скажем так, шифровальщиком, пользователь должен совершить некую ошибку — кликнуть на подозрительную ссылку, разрешить исполнять макрос в Word, скачать сомнительное вложение из письма. Заразиться WannaCry можно, вообще ничего не делая.



Создатели WannaCry использовали эксплойт для Windows, известный под названием EternalBlue. Он эксплуатирует уязвимость, которую Microsoft закрыла в обновлении безопасности MS17-010 от 14 марта этого года. С помощью этого эксплойта злоумышленники могли получать удаленный доступ к компьютеру и устанавливать на него собственно шифровальщик.



После успешного взлома компьютера WannaCry пытается распространяться по локальной сети на другие компьютеры, как червь. Он сканирует другие компьютеры на предмет наличия той самой уязвимости, которую можно эксплуатировать с помощью EternalBlue, и если находит, то атакует и шифрует и их тоже.



WannaCry шифрует файлы различных типов, среди которых, конечно же, есть офисные документы, фотографии, фильмы, архивы и другие форматы файлов, в которых может содержаться потенциально важная для пользователя информация. Зашифрованные файлы получают расширение .WCRY (отсюда и название шифровальщика) и становятся полностью нечитаемыми.



После этого он меняет обои рабочего стола, выводя туда уведомление о заражении и список действий, которые якобы надо произвести, чтобы вернуть файлы. Такие же уведомления в виде текстовых файлов WannaCry раскидывает по папкам на компьютере — чтобы пользователь точно не пропустил. Как всегда, все сводится к тому, что надо перевести некую сумму в биткоин-эквиваленте на кошелек злоумышленников — и тогда они якобы расшифруют файлы. Поначалу киберпреступники требовали $300, но потом решили поднять ставки — в последних версиях WannaCry фигурирует цифра в $600.



На данный момент способов расшифровать файлы, зашифрованные WannaCry, нет. То есть с заражением можно бороться единственным способом — не допускать его.



Вот несколько советов, как избежать заражения или хотя бы уменьшить нанесенный урон:



· Регулярно делайте резервные копии файлов и храните их на носителях, которые не постоянно подключены к компьютеру. Если есть свежая резервная копия, то заражение шифровальщиком — не трагедия, а всего лишь потеря нескольких часов на переустановку или чистку системы. Лень делать бэкапы самостоятельно — воспользуйтесь встроенным модулем в Kaspersky Total Security он умеет автоматизировать этот процесс.



· Устанавливайте обновления ПО. В данном случае всем пользователям Windows настоятельно рекомендуется установить системное обновление безопасности MS17-010, тем более что Microsoft выпустила его даже для официально более неподдерживаемых систем вроде Windows XP или Windows 2003.



· Используйте надежный антивирус. Kaspersky Internet Security умеет обнаруживать WannaCry как локально, так и при попытках распространения по сети. Более того, встроенный модуль «Мониторинг активности» (System Watcher) умеет откатывать нежелательные изменения, то есть не позволит зашифровать файлы даже тем версиям зловредов, которые еще не попали в антивирусные базы.



· Если у вас уже установлено наше защитное решение, рекомендуем сделать следующее: вручную запустить задачу сканирования критических областей и в случае обнаружения зловреда с вердиктом MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen (так наши антивирусные решения определяют WannaCry) перезагрузить систему.