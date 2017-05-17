Сервис Le VPN теперь доступен и на платформе iOS

VPN-cервис Le VPN, один из крупнейших в мире VPN-провайдеров по количеству серверов, сегодня стал доступен пользователям iOS-устройств.
После установки Le VPN на свое iOS-устройство пользователи смогут бесплатно протестировать сервис в течение семи дней. При этом не требуется предоставления какой-либо платежной информации и не производится автоматической оплаты по истечении бесплатного периода. После того, как Le VPN будет активирован на iPhone или iPad, сервис станет доступен пользователю и на других устройствах, в том числе на десктопных компьютерах на базе Windows и Mac.
Мобильное приложение Le VPN позволяет выходить в интернет с большей степенью конфиденциальности в любое время и в любом месте. В частности, с помощью Le VPN можно эффективно защитить себя от угроз, связанных с нахождением в публичном Wi-Fi. Каждый раз, подключаясь к открытой сети Wi-Fi, пользователи становятся уязвимыми для потенциальных злоумышленников, которые могут довольно легко получить доступ к персональным данным. В мобильной версии Le VPN повышенный уровень защищенности персональной информации реализован с помощью самого современного протокола безопасности IKEv2.
Все это гарантирует сохранение персональной информации в неприкосновенности даже в незащищенных Wi-Fi сетях. Кроме того, с помощью Le VPN пользователи могут легко получить доступ к любимому контенту, недоступному в стране или регионе проживания.
На сегодняшний день Le VPN обладает самой распределенной географией размещения серверов: пользователям доступно более 800 серверов, располагающихся в 114 странах мира. Это помогает обеспечивать максимально высокий уровень защиты и надежности сервиса, а также предоставлять самый широкий выбор географических локаций для установки VPN-соединения.
Сервис Le VPN доступен для установки как на десктопных (Windows/Mac), так и на мобильных платформах (Android/iOS), и предоставляет полную сервисную поддержку на русском языке.
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