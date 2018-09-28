VPN: как выбрать и в чем его польза

28 сентября 2018, 9:15

VPN — отличный инструмент, который незаменим для активных пользователей Интернета. VPN сегодня актуален, как никогда прежде.

Даже в домашних роутерах стали появляться не просто VPN-серверы, а серверы с аппаратным ускорением шифрования.В этой статье вы узнаете, что такое VPN, чем он полезен и как выбрать лучший.



Что такое VPN?



VPN (англ. Virtual Private Network) — это виртуальная частная сеть. Благодаря VPN частная сеть становится общедоступной, что позволяет пользователям отправлять и получать данные, при этом информация от пользователя к провайдеру или общественной точке доступа на пути к интернету передается в незашифрованном виде.



Следует отметить, что изначально виртуальные частные сети были созданы для бизнеса. Они позволяли удаленным сотрудникам или филиалам одной и той же компании работать вместе так, будто они находятся в одном помещении.



Для чего нужен VPN?



Тем не менее, сегодня VPN используется не только в бизнесе, но и в других сферах. Есть как минимум два преимущества использования VPN:



Конфиденциальность и высокая защита персональных данных

Обход ограничений и блокировок различных сайтов по географической принадлежности



В первом случае все понятно. Здесь VPN выступает в качестве дополнительного инструмента для защиты конфиденциальной информации. К слову, в сети это просто необходимо, особенно если вы часто меняете местоположение и подключаетесь к различным сетям, даже сомнительным. Так, при использовании VPN вы можете быть уверены, что ваши данные защищены, даже если вы подключены к открытой и незащищенной сети.



Возможность обойти блокировку геоданных еще более полезна. Используя VPN, вы устанавливаете безопасное соединение с сервером, расположенным в другой стране, в результате чего ваш IP-адрес меняется на тот, что используется в этой стране. Это пригодится при посещении многих сайтов, где установлена блокировка геоданных, например:



Netflix. Netflix — крупнейший в мире сервис потокового мультимедиа, работающий по системе подписки. Сегодня он доступен практически во всем мире, но ассортимент фильмов и сериалов варьируется в зависимости от страны. Несмотря на то, что Netflix активно блокирует известные VPN-серверы, вы все равно можете посетить Netflix через VPN и получить полную базу данных. Однако чтобы Netflix не блокировал ваш IP, необходимо выбрать хорошего поставщика VPN.



Онлайн-казино. Чаще всего операторы азартных игр в Интернете принимают только игроков из определенных стран, однако сыграть в бесплатную версию слота может каждый. Тем не менее, некоторые страны внедрили свою собственную систему блокировки, что не всегда на руку игрокам. В этом случае именно VPN помогает обойти ограничение.



Местное телевидение во время поездок за границу. Национальные телеканалы часто транслируют передачи через Интернет, но доступ почти всегда ограничен из-за того, что в этой стране установлена блокировка геоданных. Но с VPN это не проблема. Подключитесь к серверу и ваш IP-адрес сменится на тот, что в вашей родной стране, даже если вы находитесь на противоположной стороне земного шара.



И это еще не все! Некоторые страны следуют строгой интернет-цензуре. И такой инструмент как VPN, может помочь людям из этих стран просматривать запрещенные сайты.



Как выбрать хороший VPN?



Если вы уже искали бесплатный или платный VPN, то наверняка знаете, что большинство сайтов предлагают премиальную версию VPN, за которую вы должны заплатить довольно круглую сумму денег. Конечно, есть и бесплатные версии, однако стоит признать, что качество таких VPN оставляет желать лучшего. О том, чем опасен бесплатный VPN вы можете узнать здесь.



Многие VPN очень просты в использовании, что может не понравится продвинутым пользователям. Отличным примером этого является сервис TunnelBear. Если вы новичок, то данный сервис для вас, но если вам необходима расширенная функциональность, вам лучше поискать другой VPN.



Есть очень много VPN для продвинутых пользователей. Они так же просты в использовании и не требуют специальных навыков. Такие сервисы, как ExpressVPN, NordVPN или IPVanish, сочетают в себе отличный юзабилити и богатую функциональность.



Заключение



Короче говоря, выбрать лучший VPN невозможно. Одни преуспевают в безопасности, другие предлагают большой выбор серверов из большого числа стран, третьи обладают уникальными функциями, которых нет у конкурентов. При поиске VPN обязательно подумайте о том, для чего вы хотите его использовать, и выберите тот, что соответствует вашим требованиям. Кроме того, ознакомьтесь с обзорами интересующих вас VPN; это облегчит выбор.