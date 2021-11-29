MVISION Private Access как замена традиционного VPN

29 ноября 2021, 14:26

Дата: 1 декабря, среда

Время: 11:00 EET

Бизнес использует все больше приложений и сервисов, время диктует необходимость вывести рабочие процессы за пределы офиса, а непрерывная диджитализация создает новые возможности. Все это делает корпоративную IT-инфраструктуру системой с множеством переменных, границы которой все чаще проводят пунктирной линией.

Но также это создает новые возможности для злоумышленников и массу проблем для специалистов по безопасности, которым становится все труднее обеспечить сохранность данных и гарантировать непрерывность бизнеса.

McAfee MVISION Private Access — это решение класса Zero Trust Network Access (ZTNA), которое снимает ограничения на доступ к частным приложениям, обеспечивая высокий уровень безопасности данных и защиты от внешних и внутренних угроз.

Присоединяйтесь к нам в среду, 1 декабря, чтобы узнать:

- Почему тенденции социальной и цифровой трансформации затрудняют использование старых технологий удаленного доступа, таких как VPN.

- Как именно ZTNA делает доступ к частным приложениям быстрее, проще и безопаснее.

- О MVISION Private Access — решении в отрасли ZTNA, которое защищает доступ к частным приложениям из любого места и с любого устройства с помощью встроенной защиты от утечек данных (DLP) и изоляции удаленного браузера (RBI).

Ссылка для регистрации - https://us06web.zoom.us/webinar/register/6816371480636/WN_D5r3FesAS4KaFVWPpO9Srg