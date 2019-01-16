Samsung представляет функцию удалённого доступа Remote Access

16 января 2019, 9:45

Компания Samsung Electronics объявляет о новой функции "Удаленный доступ" (Remote Access), которая появится на телевизорах Samsung Smart TV модельного ряда 2019.

Благодаря ей пользователи смогут легко подключать компьютеры, планшеты и смартфоны к телевизору, что позволит управлять совместимыми программами и

приложениями с помощью Smart TV.



Новая функция дает возможность подключить к телевизору устройства ввода, в том числе клавиатуру, для более простого и удобного управления контентом на экране. Владельцы Smart TV также могут получать доступ к ПК, находящемуся в другой комнате, без необходимости отдельного HDMI-подключения, чтобы, например, пользоваться интернетом или играть в любимые видеоигры, используя подключенные клавиатуру и мышь.



Помимо отображения контента на большом экране "Удаленный доступ" позволяет напрямую управлять устройствами, подключенными к телевизору. Также посредством Remote Access можно получить доступ к офисному облачному сервису, чтобы работать с документами.



"Samsung стремится создать интуитивно понятный и удобный интерфейс для потребителей. Благодаря функции Remote Access можно легко получать доступ к различным программам, приложениям и облачным сервисам, установленным на нескольких подключенных устройствах, через экран телевизора. – прокомментировал Хёгун Ли (Hyogun Lee), исполнительный вице-президент направления устройств отображения информации (Visual Display Business) Samsung Electronics. – Мы продолжим сотрудничество с нашими партнерами, чтобы расширить совместимость новой функции и предоставить больше возможностей нашим пользователям".



"Удаленный доступ" можно использовать в любой части мира благодаря VMware Horizon, решению по виртуализации приложений и рабочих столов, предоставляемому совместно с VMware, ведущей инновационной компанией в области корпоративного ПО.



"Samsung и VMware разделяют общее стремление помочь людям быть максимально продуктивными. Мы продолжаем расширять наше сотрудничество, чтобы пользователи, работая удаленно, имели удобный доступ к виртуальным рабочим столам, приложениям, онлайн-сервисам с устройств Samsung, в том числе и со Smart TV", – отметил Шанкар Айер (Shankar Iyer), старший вице-президент, генеральный директор по маркетингу и генеральный менеджер по устройствам для конечного пользователя WMware.

Уделяя особое внимание вопросам безопасности беспроводного подключения и облачных сервисов, Samsung внедрила собственную технологию защиты Knox в функцию "Удаленный Доступ". Впервые представленная на моделях Smart TV 2015 года, система безопасности Knox регулярно обновляется для поддержания необходимого уровня защиты. Knox прошла сертификацию защиты по международному стандарту Common Criteria и является единственной системой безопасности для ТВ, у которой он есть.