IBM Cloud Private переносит преимущества облачных решений заказчику

2 ноября 2017, 14:15

IBM объявила о запуске новой программной платформы IBM Cloud Private, которая поможет компаниям задействовать миллиарды долларов, инвестированные в технологии по работе с ключевыми данными и приложениями, и позволит расширить применение облачных инструментов в публичных и частных облаках.

Программное обеспечение IBM Cloud Private позволит компаниям создать локальные облачные системы, похожие по функциональности на публичное облако, в целях ускорения разработки приложений. Новая платформа построена на базе системы управления контейнерной архитектурой Kubernetes с открытым исходным кодом и поддерживает технологии Docker и Cloud Foundry, что обеспечивает ее совместимость с публичными облачными платформами. Платформа IBM Cloud Private предоставляет возможности легкой интеграции и переносимости рабочих нагрузок в любую облачную среду по мере их развития, включая публичное облако IBM Cloud.

IBM выпустила контейнеризованные версии основного корпоративного ПО, в том числе IBM WebSphere Liberty, Db2 и MQ, которые многие компании мира используют для поддержки критически важных бизнес-приложений и данных. Решение упрощает обмен информации и развертывание приложений в соответствии со всеми требованиями в IBM Cloud Private, публичных облаках и других облачных средах, гарантируя надежный опыт использования.

В частности, с помощью IBM Cloud Private авиакомпания может разместить основное приложение, которое отслеживает мили постоянных пассажиров, в частную облачную среду и обеспечить его подключение к новому мобильному приложению, доступному из публичного облака. В свою очередь финансовая организация может использовать платформу для сохранения пользовательских данных внутри предприятия. Так она будет соблюдать требования безопасности и нормативных документов, но в то же время получит преимущества новых аналитических инструментов или машинного обучения из публичных облачных сред, что позволит оперативно выявлять инвестиционные тренды и возможности для инвестирования.



Сегодня многие организации, особенно в регулируемых отраслях, например, в сфере финансовых услуг или здравоохранения, продолжают использовать частные облака как один из этапов по переходу на публичные облачные среды с целью ускорения запуска и обновления приложений. По оценкам IBM, компании во всем мире будут тратить более $50 млрд в год, начиная с 2017 года, на создание и развитие частных облаков. Более того, согласно рыночным прогнозам IBM, такие расходы будут ежегодно увеличиваться на 15-20% по 2020 год.



Как считает The Hertz Corporation, одна из крупнейших компаний проката автомобилей в мире, использование как публичных, так и частных облаков критически важно для достижения поставленных технологических целей.



Ilmarinen, финская пенсионная компания, обслуживающая более 900 тыс. жителей страны, запустила пилотный проект с помощью IBM Cloud Private. Ожидается, что он сможет стартовать в начале 2018 года. «Ilmarinen очень рада тем возможностям, которые предлагает IBM Cloud Private, являясь гибкой и совместимой облачной платформой. Она осуществляет развертывание и управление процессами создания приложений и модернизации традиционных рабочих нагрузок во внутренней сети предприятия, – сказал Яни Итконен, менеджер по производству lmarinen.