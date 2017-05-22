В Киеве состоялся региональный финал международного конкурса Imagine Cup

22 мая 2017, 10:15

В Киеве состоялся региональный финал мирового технологического конкурса Imagine Cup − ежегодного соревнования, которое призвано стимулировать молодежь на создание инновационных проектов.

Первое место занял проект под названием Scrawlless из Беларуси. Это платформа, которая помогает детям с церебральным параличом и проблемами мелкой моторики выполнять школьные задания. Команда выиграла путевку на главный финал конкурса в США, чтобы бороться за грант на $100 000 на развитие собственного проекта.

В целом свои инновационные разработки представили 9 лучших команд из семи стран − Украины, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Беларуси и Литвы. Участники предварительно были отобраны среди 17 стран региона. Финал состоялся 18 мая в помещении украинского офиса Microsoft.

В этом году сразу три команды из Украины представили свои инновационные проекты. CuriousReality − приложение с дополненной реальностью для проведения интерактивных уроков в школах, с помощью которого дети могут виртуально просматривать маршруты Колумба и другие исторические места, визуализировать физические эксперименты, изучать биологические процессы и многое другое. OpenWorld − проект, который ставит за цель сделать города видимыми для незрячих людей с помощью Bluetooth-маячков и специального мобильного приложения. Социальный проект по дополненной реальности Artech − приложение для детской арт-терапии, которое стимулирует интерес к рисованию и творчеству.

Татьяна Зубец, менеджер по работе с технической аудиторией Microsoft убеждена: «У нас сегодня нет победителей и побежденных. Команды получили бесценные знания, менторскую помощь и налаженные контакты на будущее, поэтому в выигрыше будут все».

Так, судей конкурса поразил инновационный проект от Грузии. Команда представила проект RehabGlove − устройство для пациентов, которые перенесли инсульт и нуждаются в реабилитации рук. Перчатка с виртуальной реальностью предназначена для специальных терапевтических игр, во время которых у пациентов разрабатываются пальцы рук и ускоряется процесс выздоровления. Школьники из Азербайджана продемонстрировали приложение Jabda, которое позволяет гостям ресторанов выбирать свою любимую музыку для заведений путем голосования. А эстонские студенты рассказали о проекте WillDigital (дословно с англ. «Диджиталзавещание»), который дает людям возможность безопасно управлять своими цифровыми активами и наследием даже после смерти.

Известный шоумен Игорь Кондратюк, который был одним из членов жюри, отметил: «Чтобы получить что-то достойное, нужна сильная идея. В телевизионном бизнесе, где я работаю, также нужна идея. Без нее у вас не получится заинтересовать продюсера и зацепить зрителей. Команда и трудолюбие − это вторично. Главное, чтобы была дебютная идея».

Также в рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия «Навыки будущего: что делать, чтобы добиться успеха». Участники, среди которых были такие известные личности, как Игорь Кондратюк, продюсер и телеведущий, Данил Тонкопий, СЕО стартапа DelFast, Арсений Финберг, автор экскурсионного бюро «Интересный Киев», Денис Довгополый, ИТ-предприниматель, Иван Примаченко, сооснователь образовательных курсов Prometheus обсуждали, как молодым людям с неординарными и интересными идеями начинать собственное дело и что для этого нужно.

«Мировые тренды показывают, что в среднем человек будет менять карьеру 5-10 раз. Поэтому уже сегодня нужно понимать различные дисциплины, учиться работать в виртуальных командах и работать с большими объемами данных. Важно инвестировать в себя, чтобы становиться конкурентоспособными, учитывая текущую роботизацию», − Ольга Свириденко, куратор образовательных проектов Microsoft.

Арсений Финберг, подчеркнул, что нужно буквально болеть своей идеей: «Если вы не можете заразить своей идеей друзей и знакомых − на проект ожидает провал».

«По моему опыту в течение первых двух лет своего существования стартап проходит до 100 итераций − это поправки, изменения бизнес-модели и тому подобное. Поэтому не бросайте дело только через полгода», − поделился своими выводами Денис Довгополый, сооснователь первого украинского бизнес-акселератора для технологических стартапов Growth UP.