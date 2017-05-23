Украинцы стали более осмотрительно использовать платежные карты

23 мая 2017, 12:45

В марте-апреле 2017 года в Украине прошла вторая волна комплексного социологического исследования gemiusAdHoc «Оценка уровня осведомленности относительно признаков и способов защиты от мошенничества в сфере использования платежных карт среди Интернет-пользователей Украины».

Опрос позволил определить, как изменились знания украинцев о способах защиты от кибермошенничества через полгода после начала реализации Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов SafeCard, стартовавшей 1 октября 2016 года. Данные исследования сравнивались с результатами, полученными во время первой волны опроса, проходившей в октябре-ноябре прошлого года.

Как и в 2016 году, исследование проводилось компанией «Gemius Украина» и Украинской межбанковской Ассоциацией членов платежных систем ЕМА. Респондентам предложили ответить на вопросы, которые касались использования платежных карт как в банкоматах, так и в Интернете, а также реакции на случаи мошенничества с карточками.

«Сравнительный анализ данных, полученных в рамках двух волн опроса, позволяет говорить о положительной динамике изменения уровня осведомленности граждан о способах защиты от мошенничества в сфере использования платежных инструментов, – отмечает руководитель ЕМА Академии Раиса Федоровская. – Так, к примеру, число украинцев, которые умеют распознавать признаки карточного мошенничества, к весне 2017 года увеличилось более чем на 40% относительно показателя осени 2016 года».

Количество респондентов, которые в случае мошенничества с платежной картой обратятся в Полицию через сайт киберполиции, увеличилось на 40%. Также растет доверие опрошенных к Патрульной полиции – по сравнению с первой волной опроса, за помощью к патрульным сегодня обратилось бы уже почти втрое больше граждан. По данным киберполиции, по состоянию на сегодня около 80% обращений граждан связаны именно со случаями платежного мошенничества. Такая динамика увеличения количества обращений граждан в правоохранительные органы в результате атак платежных преступников связана как с увеличением уровня информированности украинцев, так и с увеличением случаев киберпреступлений в платежной сфере в целом. Возвращаясь к ключевой тенденции последних лет, – сегодня мошенники все чаще направляют свои действия не столько против банков, сколько против граждан. Так, по данным межбанковской системы обмена информацией о платежном мошенничестве «Exchange-Online», большинство случаев краж со счетов украинцев за прошлый год связаны именно с Интернет-мошенничеством и с использованием преступниками методов социальной инженерии. Если в 2015 году жертвой платежных преступников становился каждый 220-й владелец платежной карты, то по результатам 2016 года – это уже был каждый 80-й.

На 43% больше украинцев теперь знают о том, что для оплаты товаров и услуг в Интернете следует открыть отдельную платежную карту; почти на 5% увеличилось количество людей, которые заблокируют карточку в случае мошенничества или непонятной ситуации с карточкой; примерно в два раза больше граждан осознают необходимость прикрывать ПИН-клавиатуру банкомата во время введения ПИН-кода; в три раза уменьшилась неосведомленность об использовании надежных платежных сервисов, неразглашении секретных данных карточки и банковских sms-паролей, необходимости закончить телефонный разговор, если преступники пытаются узнать реквизиты платежной карты.

Вместе с тем, вторая волна исследования позволила определить и узкие места, на устранении которых следует сосредоточить еще больше усилий в ближайшем времени. Так, например, зафиксирован все еще довольно низкий уровень внимания граждан к деталям адресной строки ресурсов, которые используются для онлайн-расчетов картой. Около 20% украинцев по прежнему не считают рискованным вводить реквизиты своих карточек на сайтах, адрес которых начинается с «http», а не с «https» (что свидетельствует о безопасном соединении).

Почти на прежнем уровне остался процент граждан, которые считают рискованным отходить от банкомата, если деньги с их карты были списаны, но не выданы. По-прежнему много украинцев не осознают опасность использования общедоступных сетей WI-FI для проведения онлайн-расчетов.

Результаты опроса также подтверждают необходимость продолжать активную работу в направлении информирования граждан о базовых методах защиты платежной карты (установление лимитов, смена ПИН-кода и т.д.).

«Информация, полученная в результате второй волны национального опроса, будет использоваться нами для дальнейшего проведения образовательной кампании среди украинцев в рамках Safe Card, с усилением коммуникации по направлениям, в которых выявлены «пробелы» в осведомленности граждан о видах мошенничества в сфере использования платежных карт, способах их распознания и методах защиты от действий киберпреступников. Также при осуществлении последующих активностей мы будем продолжать уделять особое внимание ключевым группам риска, которыми согласно исследованию являются женщины и пенсионеры, с учетом актуальных киберугроз и тенденций платежного мошенничества», – добавила Раиса Федоровская.

Следующая, заключительная, волна социологического исследования для оценки эффективности образовательной кампании среди граждан Украины пройдет в августе 2017 года.