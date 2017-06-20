Недремлющая охрана: топ-5 регистраторов для системы видеонаблюдения

20 июня 2017, 12:47

Видеорегистратор — центральный элемент системы видеонаблюдения. Именно это устройство принимает и обрабатывает сигналы, передаваемые с камер. Техника позволяет полностью разгрузить компьютер, а в иных случаях может и вовсе обеспечить работу всей системы наблюдения независимо от локальных сетей с маршрутизаторами.

Для этого материала специалисты интернет-магазина безопасности «Безпека-Шоп» выбрали пять популярных моделей из обширного каталога видеорегистраторов — https://www.bezpeka-shop.com/catalog/videoregistratory/. Но прежде чем ответить на вопрос, какой купить видеорегистратор, важно определиться с типом устройства. Существуют такие виды систем:

аналоговая;

цифровая;

гибридная.

Аналоговые системы

Отнесенные к этой категории устройства предназначены для работы только с классическими аналоговыми камерами. Такие могут похвастаться надежностью и устойчивостью к внешним помехам. На самом деле, определение «аналоговый» имеет отношение только в формату передачи сигнала между камерой и регистратором, в то время как последний легко подключается к компьютерной сети и дальше передает картинку в цифровом виде. В этой группе товаров среди пользователей популярны Hikvision DS-7104HQHI-F1/N и Hikvision DS-7208HWI-SH.

Цифровая система

Цифровые регистраторы рассчитаны на совместную работу с современными IP-камеры. Как правило, это решение может похвастаться расширенным набором возможностей. Среди таких отметим возможность управления камерой с помощью смартфона, автоматическая отправка сообщений при обнаружении нарушителей и пр. Хотя эти функции можно реализовать и в аналоговых системах, но для «цифры» они являются едва ли не стандартными. В этой категории популярны Hikvision DS-7108NI-SN или Line MicroNVR.

Гибридная система

Гибридные регистраторы — универсальное решение, которое обеспечивает возможность подключения к системе аналоговых и цифровых камер, что позволяет объединить возможности обоих форматов. В этой категории отметим модель Atis H-CVR4108XD.