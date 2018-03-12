DIGMA обновила линейку видеорегистраторов

12 марта 2018, 13:45

Торговая марка DIGMA анонсирует выход видеорегистраторов DIGMA FreeDrive 500-GPS MAGNETIC.

Ключевыми особенностями новинки являются – высококачественный сенсор SONY, компактный корпус, широкий угол обзора, а также присутствие магнитного крепления для более удобной установки устройства в автомобиле.

Главное преимущество видеорегистратора DIGMA FreeDrive 500-GPS MAGNETIC заключается в наличии сенсора SONY IMX 323 - 2.19 Мпикс. Сенсор от SONY позволяет обеспечивать качественное видео не только в дневное, но и в ночное время.В данной модели присутствует магнитное крепление, благодаря которому установка и снятие устройства занимает доли секунды. При необходимости, видеорегистратор можно использовать и для скрытой установки.DIGMA FreeDrive 500-GPS MAGNETIC обладает одним из самых широких углов обзора, который составляет 140° по горизонтали. Видеорегистратор охватывает 5 дорожных полос и не искажает картинку. Пользователь сможет зафиксировать действительно все, что происходит на дороге в формате MOV.Кроме перечисленных достоинств отметим наличие GPS-модуля, позволяющего зафиксировать на видео скорость автомобиля. При этом есть возможность отключения этой функции по желанию пользователя.Среди других возможностей – наличие микрофона, подключение режима wi-fi, встроенная TF-карта (поддержка до 32 ГБ), поддержка русского и английского языков и др.В комплектацию входит видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB – кабель, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон. Устройство выпущено в черном цвете, при этом имеет компактные размеры и вес около 100 г.