Укртелеком назначил вознаграждение за каждого пойманного вора кабеля

22 июня 2017, 9:15

Укртелеком назначил вознаграждение в размере 1000 гривен за каждого пойманного вора.

Инициатива стартовала в Днепропетровской области, которая занимает первое место по количеству краж медного кабеля. В этом году здесь совершено уже более 4 тысяч подобных случаев, в результате которых многие жители региона остаются без связи.

Компания пытается противостоять злоумышленникам всеми возможными способами, сотрудничая с правоохранителями, охранными организациями и тому подобное. А теперь в области стартовала еще и инициатива, в рамках которой каждый сознательный гражданин имеет возможность сообщить о воре и его противоправных действиях и получить вознаграждение.



Для этого нужно позвонить по номеру 1575 (с фиксированной сети или таксофонов) или 056 7403577.





