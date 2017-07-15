Персональные данные более 122 000 пользователей социальных сетей под угрозой

15 июля 2017, 9:45

Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" обнаружили в каталоге Google Play несколько потенциально опасных приложений, которые несут угрозу главным образом пользователям на территории Украины.

Эти программы позволяют обойти блокировку сайтов "ВКонтакте" и "Одноклассники", но делают это небезопасным способом. Они передают через сторонние серверы и в незашифрованном виде логины и пароли от учетных записей, а также весь трафик при работе в социальных сетях, что может привести к утечке конфиденциальной информации.



В мае текущего года на территории Украины указом президента был ограничен доступ к услугам и сервисам ряда российских компаний, среди которых оказались социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Это привело к росту популярности средств обхода блокировки, таких как браузер Tor, VPN и анонимайзеры. Кроме того, стали появляться новые программы, предоставляющие аналогичный функционал, однако далеко не все из этих новинок безопасны.



Вирусные аналитики "Доктор Веб" обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, которые позволяют работать с заблокированными сайтами "ВКонтакте" и "Одноклассники". Для доступа к этим социальным сетям владельцам Android-устройств предлагается указать свой логин и пароль, после чего программы выполняют вход в учетную запись пользователя в обход ограничения. Специалисты "Доктор Веб" выявили 8 таких программ, которые распространяются разработчиками JDX Studio, Soukaina Bousfiha, Zikolabs, Boubakri yassir, affzakanab и simon faiz.



Все эти приложения выглядят очень похожими. Они устанавливаются на мобильные устройства как программы с именами "ВК В Украина", "ВК Украина", "ВК Украина 2", "ОК Украина", "Украина ОК", "ВК VPN Украина.", "ВК Украiна" и "ВК Украина VPN"" и имеют схожие значки. В общей сложности их скачали более 122 000 пользователей, каждый из которых рискует столкнуться с утечкой персональных данных.



Проблема состоит в том, что для обхода блокировки сайтов социальных сетей это ПО перенаправляет трафик через один из онлайн-анонимайзеров. Анонимайзеры – это специализированные серверы, которые пропускают через себя сетевые запросы, а также скрывают информацию о компьютере или мобильном устройстве для обхода ограничения на посещение заблокированных интернет-ресурсов. Такие сервисы востребованы, например, среди пользователей из корпоративных сетей, где системные администраторы на уровне шлюза запретили доступ к доменам социальных сетей.



Введенные в программах логин и пароль передаются серверу-анонимайзеру в незашифрованном виде, поэтому ничто не мешает его владельцам использовать полученную информацию в незаконных целях. Например, они могут зайти в социальную сеть от имени пользователя и без его ведома рассылать сообщения, добавлять друзей, вступать в группы, читать переписку, просматривать фотографии и т. п. При этом пользователь не знает, что авторизуется в социальной сети через сторонний домен, так как в приложениях не отображается адресная строка. Дальнейшая работа с сайтами "ВКонтакте" и "Одноклассники" через это ПО также происходит без шифрования, что позволяет контролировать все выполняемые в этих социальных сетях действия.



Даже если предположить, что такой безответственный подход к защите конфиденциальных сведений со стороны владельцев анонимайзера и авторов приложений продиктован ошибкой или элементарным незнанием основ информационной безопасности, нет никакой гарантии, что незашифрованный сетевой трафик не перехватят злоумышленники.



Поскольку использование указанных программ может привести к утечке персональной информации, антивирус Dr.Web детектирует их как потенциально опасные приложения Program.PWS.1. Вирусные аналитики "Доктор Веб" проинформировали компанию Google о том, что указанное ПО несет угрозу раскрытия конфиденциальных сведений, однако на момент публикации этого материала программы все еще были доступны для загрузки.



Во избежание риска пользователям заблокированных онлайн-ресурсов следует избегать сомнительных приложений и сервисов для обхода ограничений доступа. На рынке существуют более безопасные решения, которые предоставляют достаточный уровень защищенности. Среди них – коммерческие и бесплатные VPN (Virtual Network Provider или частные виртуальные сети), а также Proxy-серверы.



Все известные версии Program.PWS.1 детектируются антивирусными продуктами Dr.Web для Android. Поскольку эти программы являются потенциально опасными, их рекомендуется удалить и не использовать до тех пор, пока разработчики не внесут необходимые изменения в их работу.