MediaTek анонсировала свой первый процессор для "умных" датчиков

3 июля 2017, 9:15

Тайваньская MediaTek «отметилась» анонсом своего нового чипа MT2625.

Согласно официальным данным, эта новинка производителя позиционируется в роли первого процессора для так называемых «умных датчиков.Согласно официальным данным новинка получила поддержку частот 3GPP R13 (NB1) и R14 (NB2) — от 450 МГц до 2,1 ГГц, а это, в свою очередь, позволяет задействовать MT2625 в широком спектре приборов, начиная от систем управления «умным» домом и мн. др.«Внутри» новинки одноядерный CPU Cortex-M, тактовая частота которого 104 МГц, а еще 4 Мб псевдостатической памяти (PSRAM), 4 Мб памяти типа NOR и пр.Когда эта разработка появится на конечных продуктах для пользователя, пока не известно.