MediaTek запускает решение с поддержкой Google Assistant и Android Things

18 мая 2017, 15:24

На конференции Google I/O компания MediaTek Inc. представила своё новое многофункциональное решение, разработанное для устройств с функцией голосового управления (VAD) и умных акустических систем, в том числе и для Google Assistant.

MediaTek также заявила о том, что MT8516 может работать в продуктах, прошедших предварительную сертификацию с Android Things.



Обеспечивая поддержку Google Assistant и Android Things, MediaTek способна предоставить уникальный пользовательский опыт для продуктов категории Умный дом, связывая технологии голосового управления и Интернет вещей.



“Продукты категории Умный дом становятся всё более популярными и MediaTek со своей экспертизой позволяет устройствам с возможностью выхода в интернет стать ещё умнее, ещё меньше, а потребление ими энергии ещё более эффективным без ущерба для их производительности,” заявил Джо Чен, исполнительный вице-президент и со-COO компании MediaTek . “Наше участие в разработках устройств на базе Android поможет войти на рынок продуктов с голосовым управлением.”



MediaTek MT8516 – это высокоэнергоэффетивная платформа, в которой имеются разнообразные интерфейсы и средства связи, заточенные на работу с обрабатывающими звук с микрофона устройствами. Она была разработана специально для решений с поддержкой функций голосового управления и облачных систем.



MT8516 оснащена 4-ядерным 64-битным процессором ARM® Cortex-A35 MPCore™ работающим с частотой до 1.3 ГГц. Также в неё интегрированы модули WiFi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0. Производителям устройств, использующим эту платформу, обеспечены простота и экономия времени в разработке, а также предоставляется уникальная возможность стать лидерами среди поставщиков подобных устройств.



Для устройств с функциями обработки голосового ввода через микрофон и аудиоустройств с доступом в интернет MediaTek MT8516 предоставляет интерфейсы TDM (до 8 каналов) и PDM (2 канала). Кроме того, платформа имеет поддержку различных форматов носителей памяти, включая LPDDR2, LPDDR3, DDR3, DDR3L и DDR4, обеспечивая, таким образом, универсальность.



Устройства Google Assistant на базе MT8516 ожидаются на рынке в 4-м квартале этого года.







