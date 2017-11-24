Oppo R13 получит дизайн в стилистике iPhone X

24 ноября 2017, 10:15

В Сети Weibo появились изображения смартфона Oppo R13, который пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, будущая новинка выполнена в стиле нового флагмана Apple iPhone X. Аппарат получит дисплей, который будет занимать практически всю переднюю панель, а, кроме того, его «дополнят» характерным вырезом сверху и виртуальной панелью снизу.Основная камера будет двойной и получит вертикальную организацию. Также известно о том, что грядущая новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса, в частности в черном и белом.Точная дата анонса пока не называется. Ориентировочный ценник также не известен.