Назначены директор по маркетингу и директор по регуляторному обеспечению Киевста

6 июля 2017, 14:45

В компании Киевстар два крупных кадровых назначениях. Департамент маркетинга возглавил Павел Даниман, ранее исполнявший обязанности директора по маркетингу.

Александр Когут стал директором по регуляторному обеспечению.



Павел Даниман будет отвечать за бренд Киевстар, развитие новых продуктов и управление портфелем существующих, работу с абонентами, развитие «Домашнего интернета» и других коммерческих направлений бизнеса. Напомним, Даниман стал инициатором запуска новой тарифной линейки под старт 3G. В ней впервые был применен подход создания дополнительной ценности для абонентов – в тарифные планы стали добавлять возможность безлимитного использования соцсетей, стримминговых и образовательных сервисов. Теперь онлайн-тарифами Киевстар пользуются свыше 5 млн абонентов.

Павел Даниман работает в компании Киевстар уже более 12 лет. Он начал карьеру с должности оператора call-центра, когда был студентом НТУУ «КПИ», затем перешел в IT-департамент, а через год стал младшим специалистом в отделе тарифов. Через несколько лет работы с тарифами, Павел стал начальником департамента ценностного предложения, а затем – исполняющим обязанности директора по маркетингу. «Я благодарен моим наставникам и коллегам, которые помогали мне расти в профессиональном плане. И, конечно, тем, кто выбрал меня для рекламной кампании тарифов. Уверен, именно популярность помогла мне занять должность директора по маркетингу», - шутит Павел Даниман, комментируя свое назначение.

Еще один новый член команды Киевстар – Александр Когут. Он будет отвечать за развитие направления взаимодействия с государством, а также за разработку, внедрение и координацию исполнения политик и процедур в сфере регуляторного обеспечения. «Динамичный бизнес Киевстар, лидерство на рынке, системное присутствие в списке лучших работодателей в Украине и масштаб задач, которые мне предстоит решать, определили мой выбор. Я уже познакомился с ключевыми сотрудниками компании – все открыты и настроены на результативную совместную работу. Думаю, будет интересно», - говорит Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению Киевстар.



Он перешел в компанию из Japan Tabaco International, где занимал пост директора департамента корпоративных вопросов и коммуникаций на протяжении 8 лет. До этого Александр 7 лет отвечал за развитие бизнеса и коммуникации Deloitte в Украине. У него также есть опыт работы в аудите Ernst&Young и Andersen.



«Нам нужны профи, способные быстро реагировать на внешние изменения, внедрять инновации и создавать лучшие продукты для наших абонентов. Я верю, что экспертиза Павла и Александра поможет компании внедрять новые сервисы», - поясняет выбор новых руководителей департаментов Петр Чернышов, президент Киевстар.



