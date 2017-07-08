Всеукраинская сеть ЛЖВ переезжает в защищенное облако

8 июля 2017, 14:52

Компания De Novo объявила о начале обслуживания в Облаке информационных систем Всеукраинской сети ЛЖВ (людей, живущих с ВИЧ/СПИД) – крупнейшей пациентской организации в Украине.

БО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» создана и работает для ВИЧ-позитивных людей, а также пациентов с туберкулезом, гепатитами и представителей ключевых групп риска. Сеть ЛЖВ является одной из наиболее прогрессивных медицинских организаций в стране и выступает значимым «драйвером» медицинской реформы со стороны гражданского общества.

Руководством сети было принято решение о переносе своих информационных ресурсов в облако. Ключевым элементом данных БО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» является медицинская карта больного. Соответственно, заказчиком предъявляются самые жесткие требования к сохранности и уровню надежности обрабатываемых и хранимых данных.

«Выбрав ресурсы Облака De Novo в качестве площадки для размещения данных нашей медицинской системы, мы планируем решить сразу несколько задач, – комментирует событие Дмитрий Шерембей, Глава Координационного совета БО «Всеукраинская сеть ЛЖВ». – В первую очередь, это экономическая эффективность ИТ инфраструктуры и возможность для быстрого масштабирования в будущем. Кроме того, для нас важно, что компания De Novo имеет сертификат КСЗИ и гарантирует нам надежность и безопасность услуг».

Данные заказчика размещены в G-Cloud – защищенном Облаке De Novo, созданном для обработки данных государственных организаций. На сегодняшний день G-Cloud De Novo – единственный в стране облачный ресурс, сертифицированный в соответствии с требованиями КСЗИ (комплексной системы защиты информации).

«Признание со стороны таких организаций, как БО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», для нас очень важно, – комментирует событие Максим Агеев, генеральный директор De Novo. – Медицинские учреждения наряду с банковским сектором – самые требовательные и недоверчивые владельцы информации, подпадающие под жесткое регулирование. Тот факт, что медики доверяют нашему облачному сервису, говорит сам за себя».