"Сименс" построит ТЭС в Берлине

Компания «Сименс» получила заказ на строительство новой когенерационной ТЭС в районе Марцан в Берлине.
«Сименс» выступит в качестве генподрядчика энергетической компании «Vattenfall Europe Warme AG» в рамках строительства работающей на газе электростанции комбинированного цикла с отводом тепла для района. Центральным компонентом станции станет газовая турбина, изготовленная на заводе по производству газовых турбин «Сименс» в Берлине. Сдача ТЭС в эксплуатацию запланирована на 2020 год.
Установленная электрическая мощность станции составит 260 МВт, удельная тепловая мощность – 230 МВт. ТЭС внесет существенный вклад в стабильное сокращение объема выбросов CO2 в Берлине. Также полученный заказ подразумевает заключение соглашения на долгосрочное обслуживание газотурбинной генераторной установки.
«Мы рады возможности тесно сотрудничать с «Vattenfall» в качестве надежного партнера по реализации новой ТЭС в районе, – сообщил Директор департамента «Производство энергии и газ» Вилли Майкснер. – Такие экологически безопасные газовые ТЭС, как в районе Марцан, могут стать важным импульсом в рамках трансформации энергетики в Германии, а также в населенных пунктах во всем мире».
Объем поставки «Сименс» включает основные компоненты: газовую турбину, паровую турбину и два электрогенератора. Все оборудование будет изготовлено на заводах «Сименс» в Берлине, Гёрлице и Эрфурте (Германия). «Сименс» также поставит котел-утилизатор. Установка будет выполнена в многовальной конфигурации, её КПД составит около 90%.
«Системы теплоснабжения в нашем районе вносят существенный вклад в реализацию инициативы по борьбе с изменением климата в Берлине. Новая когенерационная ТЭС в берлинском районе Марцан сыграет ключевую роль в данном вопросе и обеспечит надежное, экологически безопасное теплоснабжение района в течение грядущих десятилетий, а также примет на себя функцию базовой электростанции районных тепловых сетей в восточном Берлине», – отметил представитель Правления «Vattenfall Warme AG» в Берлине Гунтер Мюллер.Планы «Vattenfall» реализуются в рамках соглашения об охране климата, заключенного «Vattenfall» с Берлином осенью 2009 года. Согласно документу компания «Vattenfall» в два раза сократит уровень выбросов CO2 (относительно показателя 1990 г.) до 2020 г.
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