Новые Nokia 105 и Nokia 130 – новые возможности и качественный дизайн

24 июля 2017, 15:45

HMD Global анонсирует обновленные телефоны Nokia 105 и Nokia 130. Оба телефона отличаются эргономичным дизайном и улучшенными функциями, сочетая надежность, долговечность и выгодную стоимость.

Модели оснащены 1,8-дюймовым цветным экраном и ярким светодиодным фонариком. Новинки получили гладкий обтекаемый корпус и доступны в трех цветовых решениях.

Более 1,3 миллиарда пользователей кнопочных телефонов живёт во всём мире, и многие из них – в странах Азии и Африки. Надёжность и отличная цена Nokia 105 и Nokia 130 позволит ещё большему количеству людей всегда оставаться на связи.

На сегодняшний день продано более чем 200 млн Nokia 105. Новая версия этого неоднократно удостоенного наград телефона получила эргономичный дизайн, отличное время автономной работы, увеличенный экран и новую клавиатуру. Новый дизайн Nokia 105 вдохновлен классическими моделями Nokia. Благодаря анатомической форме он удобно лежит в руке, а корпус из поликарбоната минимизирует повреждения от падений и ударов. Nokia 105 – это телефон на каждый день, обеспечивающий качество и надёжность, которые пользователи ждут от устройства под брендом Nokia.

Новый клавиатурный блок отличается раздельными кнопками для более удобного использования, а увеличенный по сравнению с предыдущей версией телефона 1,8-дюймовый экран позволяет с комфортом насладиться любимыми играми, такими как предустановленные Змейка, Doodle Jump и Crossy Road.

Помимо прочего, Nokia 105 может работать до 15 часов в режиме разговора и до месяцаiii в режиме ожидания всего от одной зарядки. Вы всегда сможете оставаться на связи и в курсе всех дел – встроенной памяти достаточно на 500 текстовых сообщений и до 2 000 контактов.

Обновленная модель Nokia 105 оснащена FM-радио и заряжается с помощью стандартного Micro USB кабеля (USB 2.0). Nokia 105 будет доступна в версиях с одной и двумя SIM-картами, в матовых синем, белом и чёрном цветах.

Независимо от того, где вы находитесь и чем занимаетесь, музыка делает жизнь намного веселее. Nokia 130 может проигрывать FM-радио до 44 часов, а поддержка карт MicroSD объёмом до 32 Гб позволяет хранить сотни треков. 1,8-дюймовый цветной экран высокой чёткости обеспечивает качественный просмотр видео.

Nokia 130 поддерживает Bluetooth-гарнитуры или динамики и идеально подходит для наслаждения любимым плейлистом на ходу без проводов.

Встроенная VGA-камера Nokia 130 позволяет делать снимки и записывать видео, сохраняя их на карту MicroSD. С Nokia 130 общий доступ к вашему контенту прост – обменивайтесь видео, контактами и остальными файлами быстро и легко, просто включите Bluetooth и поднесите свой Nokia 130 к другому телефону с поддержкой Bluetooth . Новая модель будет доступна в версии с одной или двумя SIM-картами, в красном, чёрном и сером цветах.



О цене устройств и старте продаж на украинском рынке будет сообщено дополнительно позднее.