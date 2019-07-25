Новый кнопочный телефон Nokia 105 с мощной батареей

25 июля 2019, 12:15

HMD Global объявила о переиздании 4-го поколения своего самого популярного кнопочного телефона – Nokia 105.

Телефон будет поставляться с привычными и полюбившимися многим пользователям характеристиками, включая энергоемкую батарею, которая будет служить долгое время, давая вам возможность разговаривать буквально от рассвета до заката на одном заряде. Вы сможете играть в легендарную «Змейку» на цветном 1,77-дюймовом экране, а рельефные клавиши клавиатуры облегчат набор номеров и отправку текстовых сообщений. Корпус нового Nokia 105 выполнен из прочного поликарбоната с использованием технологии сквозного окрашивания материалов, что помогает защитить телефон от царапин и гарантировать долговечность его использования.



Съемный аккумулятор Nokia 105 может работать на одном заряде многие дни, гарантируя, что в самые важные моменты телефон вас не подведет. Говорите с родственниками и друзьями часами напролет, не беспокоясь о своем аккумуляторе. Создавайте до 2000 контактов и храните до 500 SMS-сообщений – постоянный доступ к важной для вас информации и контактам всегда будет под рукой.



Кроме того, вы можете слушать музыку в дороге со встроенным FM-радио и освещать путь в темноте с помощью светодиодного фонарика – просто дважды нажмите клавишу «Вверх» для его быстрого включения.



Телефон приятно лежит в руке, выполнен в современном узнаваемом дизайне и изготовлен из прочного поликарбоната со сквозным окрашиванием. Особенность технологии заключается в том, что краситель наносится не в один слой, а добавляется в сам материал так, что поликарбонат способен пережить удары и падения, и телефон надолго сохранит свой первозданный вид. Nokia 105 сделан по высшим стандартам качества и надежности, которых ожидают от устройств под брендом Nokia.



В устройстве есть все основные функции для повседневного использования, а также предустановлены игры, включая классическую «Змейку», пробные версии Tetris, Sky Gift, Airstrike, Nitro Racing, Ninja UP и Danger Dash, которые не дадут вам скучать.



Nokia 105 будет представлен в трех цветах: синем, розовом и черном. Смартфон поступит в продажу в Украине в конце августа, рекомендованная розничная цена составит 599 грн.