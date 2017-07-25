MTI стала эксклюзивным поставщиком автомобильных видеорегистраторов Gazer

25 июля 2017, 12:15

Компания MTI заключила эксклюзивный дистрибуторский договор на поставку автомобильных видеорегистраторов с одним из мировых лидеров в этой отрасли – компанией Gazer Limited.

Gazer Limited является передовой компанией по разработке и производству автомобильной электроники и профессиональных систем видеонаблюдения. Подписание договора открывает партнерам компании MTI доступ ко всему модельному ряду автомобильных видеорегистраторов Gazer, а также обеспечивает постоянное наличие товара на складе.

Автомобильные видеорегистраторы Gazer сочетают в себе высокое качество сборки, передовые технологии безопасности и стандарты видеосъёмки нового поколения. Широкий модельный ряд позволяет каждому покупателю подобрать устройство с необходимым функционалом. Встроенные WiFi и GPS-модули, одна или две камеры, датчик движения, G-cенсор, Time-Lapse съёмка, возможность стационарной установки, режим охранного видеонаблюдения на парковке, системы контроля полосы движения и другие опции делают видеорегистраторы Gazer незаменимыми помощниками любого автомобилиста.

В комплекте видеорегистраторов есть всё необходимое для полноценной работы: несколько видов креплений, карта памяти на 16 Гб, блок питания от автомобильной розетки (прикуривателя) и крепежи для крепления кабеля. В большинстве моделей можно использовать современные высокоскоростные карты памяти объемом до 128Гб включительно.

Gazer разработала специальное приложение Gazer Viewer для пользователей Android и iOS, с помощью которого можно следить за видеозаписью в реальном времени, сохранять информацию, настраивать видеорегистратор через мобильное устройство, редактировать уже записанные ролики и мгновенно публиковать их в социальных сетях.