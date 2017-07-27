Bosch и Daimler продемонстрировали беспилотную парковку автомобиля

27 июля 2017, 12:15

В паркинге музея Mercedes-Benz в Штутгарте компании Bosch и Daimler реализовали на практике автоматизированную парковку автомобилей.

Теперь с помощью смартфона водитель может автоматически припарковать автомобиль в нужном месте, не отслеживая при этом каждое его движение. Автоматизированный паркинг - это важная веха на пути к автономному вождению. Пилотный проект в паркинге музея Mercedes-Benz является первым в мире инфраструктурным решением для полностью автоматизированной службы парковки автомобилей в реальных условиях с водителями или без. С начала 2018 года посетители смогут опробовать этот удобный для них сервис в паркинге музея и сэкономить время на парковку.



Теперь с помощью смартфона и специального мобильного приложения любой желающий может заказать автомобиль. Поездка начинается, когда беспилотный автомобиль подъезжает к месту вызова. Вернуть автомобиль так же просто: клиент выходит из транспортного средства в специальном отсеке паркинга и возвращает авто с помощью мобильного приложения. Как только интеллектуальная система парковки идентифицирует автомобиль, он самостоятельно отправляется в назначенное место.



Создание автоматизированного паркинга стало возможным благодаря взаимодействию инфраструктуры интеллектуальной системы парковки от Bosch и автомобильных технологий компании Mercedes-Benz. Установленные в паркинге датчики контролируют коридор парковки и прилегающую зону, направляя автомобиль. Технологии, реализованные в автомобиле, позволяют безопасно выполнить команды парковочной системы и при необходимости вовремя останавливают транспортное средство. Датчики инфраструктуры паркинга и коммуникационные технологии разработала компания Bosch. В свою очередь, компания Daimler предоставила частный паркинг музея и тестовые автомобили. Совместно с Bosch компания наладит взаимодействие между инфраструктурой и транспортным средством и внесет необходимые изменения в сенсорные технологии и программное обеспечение автомобилей.



За премьерой последует интенсивный этап тестирования и запуска. С самого начала проект контролировался местными властями (региональной администрацией Штутгарта и министерством транспорта земли Баден-Вюртемберга), а также экспертами из TÜV Rheinland с целью оценки безопасности автомобильной и парковочной технологий. Регулирующие органы должны дать окончательное разрешение на открытие первого в мире автоматизированного паркинга в музее Mercedes-Benz в начале 2018 года. Таким образом, компании Bosch и Mercedes-Benz опытным путем смогут проверить, как пользователи будут справляться с автоматизированной парковкой автомобилей. Существующие паркинги также могут быть модернизированы с использованием новых технологий. Для их операторов беспилотная парковка будет означать более эффективное использование парковочных мест: появится возможность разместить на 20% больше автомобилей на той же площади.









