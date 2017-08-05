Samsung объявляет финансовые результаты за второй квартал 2017 года

5 августа 2017, 17:28

Samsung Electronics огласила финансовые результаты за второй квартал, который закончился 30 июня 2017 года.

Доход Samsung составил 61,00 триллиона корейских вон, что на 10,06 триллиона больше показателя прошлого года. Операционная прибыль за квартал составила 14,07 триллиона вон, что на 5,92 триллиона больше результата за аналогичный период в прошлом году.



Во втором квартале рост показал бизнес компонентов — причём как в годовом, так и квартальном соотношениях. Улучшению способствовал сильный спрос на высокопроизводительную DRAM-память и твердотельные накопители (SSD) для серверов. На рост прибыли бизнеса систем LSI повлияли продажи устройств точек доступа (AP) и сенсоров изображения (CIS). Бизнес дисплеев расширил продажи изогнутых OLED-панелей для премиальных смартфонов и ЖК-дисплеев по стабильной цене. Прибыльность бизнеса мобильных устройств увеличилась в сравнении с прошлым годом. Здесь помогли хорошие продажи смартфонов Galaxy S8 и S8+.



Бизнес устройств памяти вырос в годовом и квартальном соотношениях благодаря высокому показателю средней цены продажи (ASP) и повышенному спросу рынка серверов. Бизнес систем LSI увеличил продажи мобильных процессоров и сенсоров изображения.



Прибыльность OLED-панелей из бизнеса дисплеев выросла в сравнении с предыдущим годом благодаря увеличенным поставкам изогнутых дисплеев для премиальных смартфонов. ЖК-панели улучшили прибыльность в квартальном соотношении в основном из-за увеличения продаж габаритных UHD-панелей со стабильным показателем средней цены продажи (ASP).



Заработки бизнеса мобильных устройств выросли в квартальном соотношении вследствие глобального старта продаж Galaxy S8 и S8+. Однако из-за высоких цен компонентов маржа операционной прибыли немного снизилась в сравнении с прошлым годом. Прибыльность бизнеса телевизоров упала из-за роста стоимости панелей и ослабленного спроса в Европе и Китае. Инвестиции в сектор B2B привели к снижению прибыльности бизнеса бытовой техники в годовом соотношении.



В течение квартала Harman зарегистрировала 200 миллионов долларов операционной прибыли при объёме продаж в 1,9 миллиарда долларов. Затраты на приобретение повлияли на конечный результат: чистая операционная прибыль составила около 5 миллионов долларов. В течение нескольких следующих кварталов Samsung оценивает влияние на финансовые результаты Harman в эквиваленте 100 миллионов долларов в каждом квартале.



В третьем квартале компания рассчитывает на приемлемые условия для бизнеса полупроводников. Общий доход в сравнении с прошлым годом может снизиться из-за подразделений дисплеев и мобильных устройств. Бизнес дисплеев потребует увеличения начальных затрат для новой производственной линии ЖК-дисплеев. К тому же усилится ценовая конкуренция для LTPS ЖК-дисплеев и OLED-панелей среднего и начального уровней. Компания ждёт снижения прибыли подразделения мобильных устройств из-за обязательного повышения маркетинговых расходов после запуска нового устройства серии Note. Прибыльность Galaxy S8 и S8+ снизится.



Говоря о перспективах второго полугодия, компания ждёт роста прибыльности бизнеса компонентов. Этому поспособствуют приемлемые условия рынка и ожидаемый рост спроса на изогнутые OLED-панели. Однако давление средней цены продажи (ASP) на ЖК- и OLED-панели из-за роста предложения на рынке ЖК-телевизоров вызывает озабоченность.



Развитие серверных платформ, облачных сервисов и выпуск новых смартфонов положительно повлияет на бизнес устройств памяти и повысит спрос на серверы и мобильные устройства. Samsung повысит конкурентоспособность продукции путём увеличения поставок 1Х-нанометровой DRAM-памяти и 64-уровневой V-NAND.



Бизнес систем LSI принесёт положительный результат. Компания ждёт увеличение прибыльности из-за роста спроса на изогнутые OLED-панели.



Бизнес мобильных устройств будет поддерживать позиции премиальных смартфонов с помощью запуска нового смартфона Galaxy Note и дальнейших продаж Galaxy S8 и S8+. Компания продолжит эффективно расширять линейку в среднем и начальном сегментах для поддержания рентабельности.



В бизнесе производства телевизоров Samsung будет увеличивать показатели прибыльности путём расширения линейки в топовом сегменте, в том числе моделей UHD TV. Также компания настроена укрепить лидерство в премиум-сегменте благодаря запуску The Frame и телевизоров QLED TV. В бизнесе цифровых устройств Samsung сконцентрируется на B2B-сегменте.



Компания планирует увеличить конкурентоспособность основных направлений деятельности в средней и долгосрочной перспективе. Samsung укрепит технологическое лидерство в производстве полупроводников и OLED-панелей. Также компания сосредоточится на развитии проектных и производственных возможностей для дальнейшего развития бизнеса систем LSI и подразделения по производству микросхем.



Компания ответит на изменение парадигмы в IT-индустрии созданием новых ключевых подразделений. Для этого Samsung сделает стратегические инвестиции и обеспечит развитие передовых технологий через сделки слияния и поглощения (M&A). В дальнейшем могут возникнуть трудности из-за волатильности глобальной бизнес-среды.



Общие капитальные затраты (CAPEX) за второй квартал составили 12,7 триллиона корейских вон. В их число вошли 7,5 триллиона от бизнеса полупроводников и 4,5 триллиона — от производства дисплеев. План капитальных затрат на 2017 год ещё не составлен. Компания ждёт значительный прирост показателей в сравнении с прошлым годом.



Подразделение продуктов памяти собирается расширить производство в Пхёнтхэке для удовлетворения спроса на устройства V-NAND памяти. Руководители планируют потратить капиталовложения на преобразование существующих мощностей для V-NAND устройств. Несмотря на увеличение капиталовложений в подразделение устройств памяти в 2017 году, перспективы поставок в этом году остались прежними. Подразделение по производству микросхем увеличивает 10-нанометровую пропускную способность для соответствия передовым технологическим процессам. К тому же подразделение планирует выделить значительные капиталовложения для смены специализации с устройств DRAM-памяти на производство сенсоров изображения во втором полугодии. В дальнейшем Samsung будет инвестировать в развитие мощностей производства OLED-панелей ради удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов.