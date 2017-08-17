Официальный анонс смартфона Nokia 8

17 августа 2017, 10:45

HMD Globalанонсирует Nokia 8 – флагманский высокопроизводительный смартфон с выдающимся качеством сборки, созданный для творчества.



Nokia 8 будет первым смартфоном на ОС Android с оптикой ZEISS. Быстродействие и «чистый» Android, а также самый прогрессивный на сегодняшний день цельный алюминиевый корпус подчеркивают отличительные черты истинного флагманского смартфона Nokia.

Мало Selfie – делайте Bothie. Впервые в мире Nokia 8 дает возможность вести двустороннюю видеотрансляцию в реальном времени в Facebook или YouTube, одновременно используя фронтальную и основную камеры, при этом экран разделяется на две части. Впервые «живая» трансляция способна буквально в одно касание погрузить зрителей в историю и показать сюжет с двух разных сторон. Функция двусторонней съемки Dual-Sight порадует всех, кто любит снимать особенные моменты.

Nokia 8 – первый смартфон с технологией Nokia OZO Audio, благодаря которой эксклюзивные голливудские технологии окажутся просто у вас в руке. Передовые возможности захвата окружающего звука 360° OZO позволят записывать реалистичное 4К-видео и наслаждаться превосходным воспроизведением, как будто вы снова переживаете яркие незабываемые события.

Толщина Nokia 8 составляет 7,3 мм, а по краям всего 4,6 мм. Бесшовный корпус выточен из цельного куска алюминия 6000 серии. Nokia 8 отличается безупречным дизайном благодаря 40-ступенчатой технологии обработки, полировки и анодирования. Создание глянцевого покрытия требует более 20 часов работы над каждым смартфоном. Nokia 8 работает на мобильной платформе Snapdragon 835 и на «чистой», защищенной ОС Android с ежемесячными обновлениями безопасности, которые обеспечат исключительную производительность смартфона.



У каждой истории есть две стороны, и функция Dual-Sight покажет их обе – сразу на одном экране. Фронтальная и основная камеры были разработаны вместе с ZEISS для захвата полной картины происходящего вокруг. Со встроенной в приложение камеры технологией Dual-Sight авторы контента могут легко транслировать свои уникальные истории #Bothie #ОбеСтороны в социальные сети в режиме онлайн. Все фото и видео в хорошем качестве можно загружать в неограниченное хранилище Google Фото.



Сочетание трех микрофонов с эксклюзивными акустическими алгоритмами Nokia позволяет добиться эффекта погружения и записать окружающий объемный звук на 360° с новейшей технологией OZO Audio. Вы можете показывать свои 4K-видео с объемным звучанием на любых устройствах, поскольку бинауральные кодеки позволяют воспроизвести запись даже на устройствах без технологии OZO Audio.



Смартфон Nokia 8 создавался с расчетом на то, чтобы пользователь получил уникальные возможности творческой фото- и видеосъемки. Для этого каждая скрытая деталь была так же тщательно продумана, как и видимая. Чтобы смартфон работал в полную силу в течение долгого времени, команды технологов, дизайнеров и инженеров работали рука об руку, создавая идеальное устройство как снаружи, так и внутри. Одним из результатов совместных усилий стало внедрение охлаждающей технологии на основе полноразмерных медных трубок, экранированных графитом, которые распределяют тепло по всему корпусу смартфона.

Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, что позволит быстро возобновить заряд смартфона и вернуться к работе или важной съёмке.



Nokia 8 дополняет линейка аксессуаров, идеально подходящих для активного образа жизни владельца этого смартфона. Например, лёгкая беспроводная гарнитура Nokia Active Wireless Headset имеет защиту от воды, пота и пыли, выполнена из алюминия и отличается безукоризненным дизайном. Полное портфолио аксессуаров для Nokia 8 включает в себя ряд гарнитур, портативных динамиков, автомобильных зарядных устройств, чехлов и защитных экранов.



Nokia 8 представлен в четырёх цветах: индиго, глянцевый индиго, глянцевый медный, а также металлик. Nokia 8 будет доступен по среднерыночной цене 599 евро, глобальные продажи начнутся с сентября.

Розничные цены будут отличаться в каждой конкретной стране в зависимости от налогов, пошлин и курсов валют. Информация о дате старта продаж и ценах для Украины будет предоставлена позже.

Технические характеристики2 Nokia 8

Сети:

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: 1, 2, 5, 8

TDS-CDMA: 34, 39

LTE:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41

Скорость соединения: LTE Cat. 9, 3CA, загрузка 450 Мбит/с / отправка 50 Мбит/с

Доступны варианты с одной и двумя SIM-картами

Операционная система: Android Nougat 7.1.1

Процессор: Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Platform, MSM8998 (4 2,45 ГГц Qualcomm Kryo + 4 1,8 ГГц Kryo)

ОЗУ: 4 ГБ

Память: 643 ГБ встроенной памяти, слот для карт памяти MicroSD (поддержка до 256 ГБ)

Защита: защита от брызг по стандарту IP54

Экран: 5,3 дюйма, IPS LCD QHD 2560 x 1440, 700 нит, Corning® Gorilla® Glass 5, стекло 2.5D

Камера с оптикой ZEISS:

Основная камера: 13 МП (цветной сенсор с оптической стабилизацией OIS) + 13 МП (монохромный сенсор), пиксель с размером 1,12 нм, f/2.0, угол охвата 76.9˚, PDAF, IR фокусировка, двухтоновая вспышка

Фронтальная камера: 13 МП PDAF, пиксель с размером 1,12 нм, f/2.0, 78.4˚, экранная вспышка

Подключения и сенсоры: USB Type C, USB 3.1 Gen 1 (5 ГБ/с), 3,5 мм аудиоразъем, датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп, сканер отпечатка пальца, датчик Холла, барометр, 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO), BT 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, NFC, ANT+

Аккумулятор: встроенная батарея емкостью на 3 090 мАч4 с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge™ 3.0 (18 Вт, 5В/2,5A, 9В/2A, 12В/1,5A)

Поддерживаемые форматы аудио: MP3, M4A, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB (AMR-WB), FLAC, MIDI (MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA)

Поддерживаемые форматы видео: MP4, 3GP, 3G2, AVI, MKV, WEBM

Размеры: 151,5 x 73,7 x 7,9 мм (выступ камеры 0,4 мм)

Вес: 160 г