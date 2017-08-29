Комплексное продвижение: тонкости процесса для успешности проекта

29 августа 2017, 19:43

Стремительный рост бизнеса, функционирующего в режиме онлайн, создает огромное количество конкурентов для владельцев виртуальных площадок.

Современных пользователей трудно удивить ассортиментом товаров или услуг, ценами или специальными предложениями компаний. Сегодня значение имеет не только качество продукта, но и авторитет предлагающей его фирмы.

Среди огромного числа онлайн-бутиков потенциальный покупатель отдаст предпочтение отлично функционирующему сайту, который займет лидерские позиции в результатах поисковой выдачи. Предлагаем подробнее ознакомиться с тонкостями продвижения, результатом которого является повышение авторитета сайта, количества клиентов и продаж, успешность всего проекта.

Продвижение площадки — трудоемкий процесс, включающий несколько этапов с огромным перечнем работ. Залог успешности каждого шага заключается в привлечении опытных специалистов. Обратите внимание: опытные специалисты заранее информируют о каждом шаге, составляя стратегический план развития.

Комплекс работ по продвижению веб-сайта включает:

• анализ сайта, поиск технических ошибок, мониторинг недостатков и преимуществ конкурентов;

• составление списка целевых запросов, обновление и добавление контента;

• регулярное отслеживание динамики роста позиций, при необходимости внесение изменений.

Комплекс работ направлен на улучшение всего сайта: функции, быстрота загрузки, информативность текстов, легкость в управлении для посетителей. Осуществление сразу внутренней и внешней оптимизации позволит сохранить время и избежать затрат на будущее внесение изменений.

Цена и сроки достижения лидерских позиций

Время пути до вершины поисковых результатов зависит от различных факторов. Ускорить или затормозить процесс продвижения может:

• исправность технической стороны сайта;

• скорость загрузки;

• количество товаров или услуг;

• успешность, преимущества конкурентов;

• возраст проекта и ресурса.

Учитывая трудоемкость процесса, включающего комплекс многочисленных работ, не следует доверять оптимизацию специалистам, обещающим результат через 15-30 дней. Успех приходит по окончании 3-7 месяцев раскрутки. Через указанные сроки число клиентов, заявок, продаж продолжает стремительно расти, оставляя проект на вершине поискового результата.

Источник: сайт Wezom.com.ua