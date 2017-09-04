Huawei представила "пронзительно голубой" Honor 9

4 сентября 2017, 10:15

В рамках международной выставки IFA2017, которая проходит в эти дни в столице Германии, компания Huawei представила свой флагманский Honor9 в новом варианте расцветки корпуса – «пронзительно голубой».

Оригинальное название расцветки - Robin Egg.Напомним, что Huawei Honor9 – это 5,15-дюймовый смартфон с Full HD – дисплеем, двойной основной камерой, а также 8Мп фронтальной, чипом Kirin 960 и 4/6 ГБ ОЗУ плюс 64ГБ/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 3200 мАч. Работает аппарат под управлением Android 7.0.