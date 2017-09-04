Официально представлен смартфон Alcatel Idol 5

4 сентября 2017, 11:45

На выставке IFA2017, которая проходит сейчас в Берлине, компания TCL "отметилась" также анонсом своего нового смартфона - Alcatel Idol 5.



Новинка ориентирована на молодежь.

В основе – 8-ядерный MediaTek MT6735 на 1,3 ГГц + 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.



Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение – 1080х1920 точек.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.



Основная камера – 16Мп, а фронтальная 8Мп.



Емкость аккумулятора – 2800 мАч.



Работает терминал под управлением Android 7.0.



Среди прочего отмечена поддержка dual-SIM, LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS.