Состоялся официальный анонс смартфона Alcatel A7

4 сентября 2017, 11:15

В рамках международной выставки IFA2017, которая проходит в эти дни в столице Германии, китайская компания TCL представила свой новый смартфон под брендом Alcatel – модель А7.



Согласно официальным данным, эта новинка производителя ориентирована на продвинутых пользователей с активным образом жизни, которым очень важно постоянно быть на связи.

В основе – 8-ядерный MediaTek MT6750T. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Кроме того, для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение Full HD.Основная камера аппарата – 16Мп, а фронтальная – 8Мп. Имеется также сканер отпечатков пальцев.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, NFC и GPS.Работает новинка под управлением Android 7.0.На данный момент Alcatel A7 уже доступен в продаже на территории Европы с ориентировочным ценником – 230 евро.