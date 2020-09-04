TCL представила дисплей нового типа NXTPAPER: лучше электронной бумаги

4 сентября 2020, 10:45

Компания TCL в рамках выставки электроники IFA 2020, которая сейчас проходит в Берлине, представила дисплеи нового типа NXTPAPER, предназначенные для мобильных устройств следующего поколения.

Экраны призваны составить конкуренцию панелям на основе цветной электронной бумаги. На создание анонсированной технологии, как отмечается, ушли два года, а сама разработка защищена одиннадцатью патентами.



Дисплеи NXTPAPER не создают нагрузку на глаза благодаря отсутствию мерцания и сокращению излучаемого синего света. По сравнению с электронной бумагой новые экраны обеспечивают на 25 % более высокую контрастность, а по сравнению с традиционными LCD-панелями — 65-процентное сокращение энергопотребления и 36-процентное уменьшение толщины. В дисплеях задействована рефлективная технология.



Экраны NXTPAPER формируют полноцветное изображение формата Full HD. Такие панели могут применяться в планшетных компьютерах. Кроме того, как отмечается, дисплеи подходят для просмотра видеоматериалов.