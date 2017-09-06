В Сети появился перечень смартфонов Samsung, которые получат Android 8.0

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали список смартфонов и планшетов, который получат обновление прошивки до Android 8.0.
Итак, речь идет о Galaxy S8, S8+ и S8 Active, Galaxy Note 8, Galaxy Note FE, Galaxy S7, S7 edge и S7 Active, Galaxy A7 (2017), A5 (2017) и A3 (2017), Galaxy J7 (2017) и Pro, Galaxy J5 (2017) и Pro, Galaxy J7 Max, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7 Pro и Galaxy Tab S3.
Под знаком вопроса остаются модели Galaxy A9 Pro, Galaxy A8 (2016), Galaxy J7 (2016), Galaxy J5 (2016), Galaxy J3 (2017), Galaxy Tab S2 VE (модели 2016 года), Galaxy Tab A (модели 2016 года), Galaxy J7 Prime (OnNxt).
А вот перечень моделей, которые заветную «восьмерку» наверняка не получат: серия Galaxy S6, серия Galaxy S5, серия Galaxy Note 5, Galaxy A7 (2016), Galaxy A5 (2016), Galaxy A3 (2016), Galaxy J3 (2016), Galaxy J2 (2016) и Galaxy J1.