ThinkPad A275 и A475 – новые ноутбуки Lenovo с AMD Pro

14 сентября 2017, 11:45

Китайская Lenovo на официальном уровне анонсировала два своих новых бизнес-ноутбука - ThinkPad A275 и A475.



Обе новинки – первые в продуктовом портфеле производителя, в основе которых технология AMD Pro.

Оба аппарата получили сканера отпечатков пальцев, а также поддержку LTE-A. Заявленная автономность – до 10 часов смешанных нагрузок.ThinkPad A275 комплектуется 12,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, а также процессорами до AMD Pro A12-9800B 7 поколения с графикой AMD Radeon R7 и до 16 ГБ ОЗУ. Объем на твердотельном накопителе – 512 ГБ. Вес – 1,36 кг.У ThinkPad A475 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, а также до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4. Также «на борту» три порта USB 3.0.В продаже новинки появятся в ноябре.