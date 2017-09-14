IDC: за полгода украинский рынок ПК вырос на 27%

14 сентября 2017, 12:15

Показатели украинского рынка ПК продолжают идти вверх.

По данным IDC, на протяжении первого полугодия 2017 г. поставки компьютеров в Украину выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 27.3%, до 550 тыс. устройств. Такой рост обусловлен, в первую очередь, стабилизацией экономической ситуации и отсутствием значительных колебаний курса гривны на протяжении длительного периода, а также увеличением государственных закупок.



Рынок десктопов вырос на 9% и достиг отметки 188 тыс. шт. При этом, локальные бренды укрепили позиции: во втором квартале их совокупная доля составила 88% (в прошлом году – 83%), в основном благодаря активному участию в тендерных закупках.



Динамика рынка мобильных ПК намного выше – поставки этих устройств увеличились на 39%, до 362 тыс. штук. По мнению Алены Федоровой, аналитика IDC, ожидание роста отпускных цен в преддверии сезона B2S стало основной причиной аккумулирования на складах дистрибьюторов запасов ноутбуков нижнего ценового диапазона, что в итоге повлияло на результат II кв. и полугодия в целом.



Лидерами роста, среди портативных систем являются Ultraslim (+107.2%) и Convertible (+92.2%), а среди настольных – Ultrasmall десктопы (+56.7%). Тем не менее, суммарная доля этих типов устройств в Украине в два раза ниже, чем в регионе и составляет всего 7.6%.



Стоит отметить, что наряду с Украиной в первом полугодии 2017г. значительный рост поставок ПК зафиксирован только в Казахстане (51.5%), в России он составил 10%, в целом в странах Центральной и Восточной Европы – всего 5%, а в Польше и Чехии – падение на уровне 6%.



IDC ожидает, что по итогам 2017 г. украинский рынок ПК приблизится к отметке 1.2 млн устройств и его рост составит 7.5%.

