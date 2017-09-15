Смартфон Sony H4233 "засветился" в GFXBench

15 сентября 2017, 9:15

В базе популярного бенчмарка GFXBench «всплыли» результаты тестирования одного из новых смартфонов Sony с маркировкой H4233.

На данный момент этот аппарат японского производителя пока еще не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, а также 21Мп основную и 16Мп фронтальную камеры. В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный Snapdragon 630 на 2,2 ГГц + графика Adreno 508. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.



В качестве ОС обещают Android 8.0.



Прочие спецификации пока не известны.