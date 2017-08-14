6-дюймовый смартфон ZTE Z982 "засветился" в GFXBench

14 августа 2017, 11:45

В базе популярного GFXBench «всплыли» результаты тестирования смартфона ZTE Z982, который пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, перед нами новинка в доступном ценовом дивизионе.Так, ZTE Z982 получит 6-дюймовый Full HD – дисплей, а в качестве аппаратной платформы «на борту» окажется 8-ядерный Snapdragon 435. Объем ОЗУ в этой «связке» - 2ГБ, а ПЗУ – 32 ГБ.Основная камера – 16Мп с поддержкой видеозаписи 4К; фронтальная камера – 8Мп.Другие подробности об этом терминале пока не называются.