Unify выводит свое флагманское решение OpenScape Voice

27 сентября 2017, 11:15

OpenScape Voice — решение операторского уровня для учрежденческих, ведомственных и корпоративных сетей связи на базе протокола SIP.

Решение обеспечивает высокую надежность и может обслуживать до 100 000 пользователей в однокластерной системе.



«В этом году мы отмечаем растущий интерес организаций к современным решениям, позволяющим вывести эффективность внутрикорпоративных и внешних коммуникаций на новый уровень. Компания Unify продолжает предлагать ведущие на рынке продукты, с которыми наши заказчики достигают самых амбициозных бизнес-целей, — подчеркнул Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ. — Мы также рады возможности поблагодарить наших партнеров за их профессионализм в работе с решениями Unify».



В рамках конференции компания Unify представила ряд новых продуктов и решений, поделилась основными результатами и планами на следующий год, а также наградила лучших партнеров в России и странах СНГ. Среди главных новостей конференции:



· Новый релиз программного обеспечения OpenScape Contact Center V9 R1 , благодаря которому, решение становится омниканальным и позволяет заказчикам использовать новые каналы общения со своими клиентами, внешними и внутренними контактами. Так, в базовую лицензию включена интеграция с Facebook, взаимодействие с соцсетями и бизнес-системами (CRM, ERP, биллинг и др.) и маршрутизация обращений на оператора. Решение позволяет дифференцировать взаимодействия и получать сравнительные данные благодаря улучшенной системе отчетности и аналитики Life of Call.



· В новом релизе программного обеспечения OpenScape 4000 V8 R1 расширена линейка телефонных аппаратов, работающих на этой платформе. Был произведен редизайн некоторых модулей системы, расширен список функций SIP-устройств, а также снижена стоимость филиальных решений. До конца текущего года Unify представит новый вариант филиального решения OpenScape Enterprise Gateway и возможность использования мобильного клиента OpenScape Mobile непосредственно на платформе OpenScape 4000.



· Новый релиз OpenScape Enterprise Express V9. В версии V9 R2 представлены обновления отдельных продуктов, входящих в состав этого пакетированного решения: OpenScape Voice, OpenScape Branch, OpenScape SBC OpenScape Voice.



· Представлен новый пульт OpenStage Xpert 6010pV1R1. Обновленный пульт выполнен в привычном для заказчиков корпусе и поддерживает всю его функциональность, но обладает рядом новых преимуществ. Среди них — обновленный процессор и расширенная память, встроенный микрофон с индикацией активности для громкой связи, индикатор вызова на корпусе, возможность настройки индикатора, поддержка выделенного разъема для подключения гарнитур.



· Телефоны CP для платформ OpenScape 4000 и OpenScape Business. Выпущена прошивка телефонов OpenScape Desk Phones CP400 и CP600 для подключения их к системам OpenScape Business (начиная с V2R3) и OpenScape 4000 (начиная с V8R1). Данная прошивка поддерживает фирменный протокол HFA.



· Компания Unify объявила о начале продаж мощного решения унифицированных коммуникаций OpenScape UC Application в Беларуси, Грузии, Казахстане и Украине. С сентября 2017 года заказчики в этих странах могут свободно заказать современное решение у локальных партнеров Unify.



Компания также представила обновленную программу сервисной поддержки ПО на уровне производителя (SSP). Программа теперь предусматривает переход от продажи сервисных лицензий к продаже сервисных контрактов и включает право получения пакетов обновлений ПО в рамках текущей версии и получение новых версий по мере их выпуска. Также заказчикам будет доступна круглосуточная горячая линия поддержки услуги по диагностике и устранению замечаний к работе программного обеспечения.