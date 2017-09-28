28 сентября 2017, 10:15

Укртелеком переключает абонентов на модернизированную инфраструктуру

Почти 25 тысяч одесситов уже пользуются услугами обновленной сети Укртелекома



К услугам жителей Центрального, Приморского, Суворовского районов, в частности, Аркадии, Слободки и поселка Котовского, обновленная сеть Укртелекома. Здесь продолжается замена устаревших АТС на современные активные распределительные шкафы, а абонентов переключают на модернизированную инфраструктуру. Новую инфраструктуру Укртелекома построено на базе активных распределительных шкафов Huawei, с помощью которых предоставляется весь спектр услуг: SIP-телефония, широкополосный доступ в интернет по технологиям ADSL, VDSL, GPON, цифровое телевидение.



Благодаря технической модернизации средняя скорость интернета на существующих ADSL-линиям возрастает в разы и достигает 20 Мбит/с. Этого достаточно для одновременного просмотра «Интерактивного TV» и использования интернета с нескольких устройств. Также теперь есть возможность подключиться и к широкополосному интернету по технологии VDSL до 50 Мбит/с.



В рамках технической модернизации сети в Одессе уже установлены почти 140 активных распределительных шкафов, построены более 200 километров волоконно-оптических линий связи. Работы продолжаются постоянно, количество пользователей обновленной сети растет каждый день.

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