ПриватБанк предоставит возможность голосовать за бюджет города в терминалах

3 октября 2017, 11:45

В Киеве началось голосование за Общественный бюджет города. Оно продлится до 30 октября 2017 года.

К голосованию допущены более 500 проектов – как общегородских, так и районных. Проголосовать смогут все киевляне, которые зарегистрированы и проживают или работают в столице. Благодаря открытому формату люди смогут самостоятельно направить миллионы бюджетных средств на нужды общины и города.

В этот раз ПриватБанк стал партнером КГГА и присоединился к социальной инициативе «Общественный бюджет Киева».Благодаря ПриватБанку в ближайшее время все желающие киевляне смогут проголосовать за выбранный проект бюджета в терминалах и Приват24 (веб- и мобильная версия). Здесь также можно будет получить новости о том, какие проекты представлены на голосование, и отследить их в Приват24, а потом и проголосовать.«Общественный бюджет – это очень важный шаг в сторону настоящей электронной демократии. Поэтому мы сразу согласились принять участие в этом проекте, когда киевские власти пригласили нас, – говорит Егор Аветисов, креативный директор ПриватБанка. – Приват24 – это лишь первый шаг. В будущем мы надеемся задействовать все наши технические возможности в Киеве. Здесь около 300 отделений ПриватБанка, 1 000 банкоматов и почти 2 000 терминалов, а еще десятки тысяч пользователей приложения Privat24. Наша уникальная техническая база предоставит КГГА возможность получить достоверную и точную информацию от максимального количества киевлян в кратчайшие сроки».Голосование за проекты осуществляется исключительно электронным способом. Это позволяет гарантировать полную честность результатов. У каждого киевлянина 5 голосов, которыми он может распорядиться любым из возможных способов (см. инструкцию и видеоролик). Благодаря дополнительным техническим возможностям от ПриватБанка жители каждого района Киева смогут выбрать и мгновенно проголосовать как за общегородские, так и за локальные проекты в ближайшем терминале, с помощью компьютера или смартфона.