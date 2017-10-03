3 октября 2017, 12:15

Искусственный интеллект и GPU помогают в поиске идеи для тату

Выбор татуировки - очень личная и почти всегда непростая задача. Однако совсем скоро, благодаря искусственному интеллекту (ИИ), выбор концепта станет намного легче.



Стартап из Копенгагена Tattoodo создал приложение на базе алгоритмов глубокого обучения нейросетей, которое помогает людям быстрее выбрать стиль и подходящее изображение для татуировки.



Каждый месяц на сайт Tattoodo заходят свыше 20 миллионов любителей тату и просто любопытствующих, чтобы полистать огромную коллекцию изображений, загруженных обладателями татуировок со всего мира.



Раньше загружаемые изображения сортировались и маркировались вручную. Однако разработчики Tattoodo Горан Вуксик и Дэннис Мики Дженсен решили создать нейросеть для распознавания изображений и применить ее к коллекции бодиарта Tattoodo.



Разработчики обучали свою сеть на коллекции, которую они рассортировали и промаркировали вручную, с акцентом на стиль или мотив татуировок. Теперь пользователям нужно просто ввести текстовое описание желаемого стиля, и алгоритм выдаст подборку изображений.



“Если вам нравится стиль конкретного художника или какой-то мотив, система сможет это понять и выдать вам больше вариантов того, что вы ищете”, - говорит Горан Вуксик.



Горан и Дэннис создали свою нейросеть с помощью фреймворка машинного обучения Caffe на инстансе NVIDIA DIGITS, работающем на платформе Amazon Web Services.



DIGITS – это система глубокого обучения на базе GPU, которая позволила разработчикам с легкостью генерировать наборы данных и обучать с их помощью нейросеть. Благодаря облачным возможностям сервиса AWS стартап получил в свое распоряжение огромную вычислительную мощь графических процессоров без затрат на приобретение дорогостоящего оборудования.



Скоро в приложении будет свыше 350 000 изображений татуировок для людей, которые ищут для себя вдохновения.



Результаты работы превзошли все ожидания. Хотите ли вы тату в японском стиле с драконом или цветную мандалу, нейросеть поймет ваше желание и предложит варианты из своей базы данных.

