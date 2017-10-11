MTI начинает поставки печатающих устройств Kyocera

11 октября 2017, 9:15

Компания MTI сообщает о подписании дистрибуторского договора с компанией Kyocera Document Solutions, одним из мировых лидеров среди поставщиков решений для работы с офисными документами.

Заключение договора открывает партнерам компании MTI доступ ко всему модельному ряду печатающих устройств, копировальных аппаратов, многофункциональных устройств, дополнительного оборудования и расходных материалов: от компактных персональных устройств до высокопроизводительных систем для больших рабочих групп.

Оборудование Kyocera оснащено долговечными компонентами, обеспечивающими максимальную надежность, обладает высокой производительностью, удобством и легкостью в использовании и обслуживании, большим функционалом и экономичностью расходных материалов, современным дизайном и бесшовной интеграцией с бизнес-программным обеспечением и приложениями.

В производстве оборудования Kyocera используется бескартриджная технология ECOSYS: сверхпрочный барабан из аморфного кремния располагается непосредственно в устройстве, что позволяет заменять в процессе работы единственный расходный материал – контейнер с тонером, а это в свою очередь делает технику более простой в обслуживании и значительно снижает расходы на печать. Устройства Kyocera имеют низкую потребляемую мощность электроэнергии стандарта Energy Star и по параметрам отходов, шума и выделения озона являются экологичными.

Летом 2017 года компания Kyocera Document Solutions получила сертификат международного стандарта ISO 27001, который устанавливает требования к системе управления информационной безопасностью на основе лучших мировых практик. Данный стандарт считается наиболее системным и эффективным подходом к комплексной защите информации в организации, и позволяет конкурировать в тендерах, где это соответствие является обязательным требованием.



Товары компании Kyocera Document Solutions уже доступны со склада MTI. Сервисная поддержка будет осуществляться техническим центром компании MTI.

