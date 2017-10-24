Стоит ли покупать смартфон из Китая

24 октября 2017, 16:12

Международные торговые площадки пользуются популярностью, а небольшие китайские производители и магазины активно используют их для продаж смартфонов по всему миру.

Часто покупка мобильного устройства за границей кажется выгодной в сравнении с приобретением в отечественном магазине. Правда ли это так или же не стоит тратить время и нервы в ожидании посылки — сейчас попробуем разобраться.

У шоппинга на зарубежных торговых площадках есть как преимущества, так и минусы. Выяснить, что лучше, купить смартфон в Украине или в Китае, — поможет их анализ.

Плюсы:

• Дешевизна. Закупая товары "по месту", китайские продавцы приобретают их по низкой цене, а также устанавливают невысокую наценку, чтобы зарабатывать на объемах сбыта, а не на отдельных клиентах.

• Оперативность. Некоторые модели поступают в украинские магазины с задержкой (до нескольких месяцев).

• Безопасность сделки. Торговые площадки предлагают протекцию клиентских средств. Если товар не соответствует описанию, имеет брак, поврежден при пересылке или возникла еще какая-то проблема — вы можете вернуть деньги.

Минусы:

• Ожидание. Ждать посылки из Китая обычно предстоит минимум неделю, но порой и до 2 месяцев. А вот пересылка из отечественного магазина по Украине редко превышает 2-3 дня.

• Отсутствие полноценной гарантии. При возникновении брака починить или заменить смартфон за счет производителя или продавца, как правило, не получится. Местные же магазины, в соответствии с законодательством, должны обеспечивать хоть минимальную гарантию.

• Риск проблем с локализацией. Покупая смартфон в Китае, есть риск приобрести модель, адаптированную для азиатского рынка.

Где лучше купить смартфон

Взяв во внимание главные плюсы и минусы, можно сделать вывод, что для вас важнее: экономия, возможность быстрее купить интересующую модель, или же быстрая доставка и гарантия. Вдобавок следует отметить, что наши реселлеры часто сотрудничают с производителями и дилерами на более выгодных условиях, чем частные лица. Благодаря этому в украинских магазинах иногда попадаются цены даже ниже, чем на том же Gearbest или Aliexpress. А при заказе аппарата с доставкой наложенным платежом ваши средства находятся даже в большей безопасности, чем при онлайн-оплате через торговую площадку.