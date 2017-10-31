Новый смартфон Nokia 2 - два дня без подзарядки

31 октября 2017, 12:45

HMD Global, дом телефонов Nokia, сегодня анонсирует Nokia 2.

Телефоны Nokia всегда ассоциировались с отличным временем работы батареи, сегодня мы представляем смартфон, который поднимает эту планку ожиданий ещё выше. Nokia 2 способен работать два дняi без подзарядки, тогда как другие смартфоны при такой же нагрузке нужно будет подзаряжать.



Такая впечатляющая продолжительность работы смартфонаi никак не сказывается на его производительности. Сочетание мобильной платформы Qualcomm Snapdragon, 5-дюймового высококачественного дисплея и «чистого», защищенного и всегда актуального AndroidTM делает Nokia 2 идеальным смартфоном для ежедневного использования.



В Nokia 2 мы продолжаем реализовывать идею чистой, регулярно обновляемой системы Android, обеспечив существенно большую продолжительность работы устройства от аккумулятора, – а это именно то, чего ждут от смартфонов Nokia. Чтобы сделать такой телефон, каждая деталь Nokia 2 – от дисплея до батареи, от процессора до архитектуры платформы, – созданы и подобраны так, чтобы потреблять наименьшее количество энергии. Наши пользователи получат устройство, на которое они всегда смогут рассчитывать».



Nokia 2 демонстрирует непревзойдённую долговечность, воплощая отличительные черты наследия Nokia – качество, простоту и надёжность. Металлическая рамка смартфона выточена из цельного куска алюминия, передняя панель защищена стеклом Corning® Gorilla® Glass, которое плавно переходит в заднюю крышку из поликарбоната. Все это обеспечивает отличный внешний вид девайса и качество сборки, ожидаемое от смартфона Nokia. Использование премиум-материалов и продуманный эргономичный дизайн объединены в этой уникальной практичной, но в то же время стильной модели, которая впечатляет длительностью работы.



Дело не только в высокой производительности батареи на 4100 мА/ч, пятидюймовый LTPS LCD HD дисплей обеспечивает чёткую и глубокую картинку при низком потреблении энергии на протяжении всех двух дней работы смартфона. Nokia 2 позволяет наслаждаться мультимедийным контентом, не отвлекаясь на зарядку – смотрите и снимайте HD-видео и фото, слушайте музыку, пользуйтесь интернетом и социальными сетями без забот о том, что батарея может разрядиться в самый неподходящий момент.



Благодаря основной 8-мегапиксельной камере с автофокусом и распознаванием объектов, а также фронтальной камере в 5 мегапикселей, Nokia 2 позволит вам получить снимки отличного качества при любых обстоятельствах. Для хранения фото и видео предусмотрен безлимитный архив на Google Фото, а также слот под карту памяти.



Смартфоны Nokia поставляются с «чистой», безопасной ОС Android последней версии без предустановленных программ или надстроек от производителя, но с полезными функциями, такими, как Google Ассистент. Nokia 2 выйдет с предустановленной ОС Android Nougat, готовой к установке Android Oreo. С такой начинкой смартфон будет ежемесячно получать обновления безопасности, поэтому вы можете быть уверены, что ваше устройство имеет самую современную версию программного обеспечения и защищено от вирусов.



Nokia 2 будет доступен в следующих цветах: чёрный с оловом, белый с оловом и чёрный с медью. Ориентировочная среднерыночная цена смартфона составит 99 евро. В Украине эта модель появится в первом квартале 2018 года.



Технические характеристики:

Сети и связь:

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: 1, 2, 5, 8

LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40

Сеть: LTE Cat. 4, 150 Мб/с загрузка и 50 Мб/с передача, VoLTE, видеозвонки, VoWiFi

Процессор: мобильная платформа Qualcomm SnapdragonОперационная система: Android Nougat

Оперативная память: 1 ГБ DDR3

Встроенная память: 8 ГБ e-MMC (до 128 ГБ с картой памяти MicroSD)

Дисплей: LCD экран 5.0” LTPS LCD HD 1280 x 720, In-Cell Touch, Corning Gorilla Glass 3

Камера:

Основная: 8 МП, автофокус, светодиодная вспышка

Фронтальная: 5 МП, фиксированный фокус

Связь: 802.11 b/g/n, BT 4.1, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou, FM/(RDS)

Датчики: датчик освещения, датчик приближения, акселерометр (G-датчик), электронный компас

Аккумулятор: 4100 мАч

Слот для SIM-карты: 2 Nano-SIM + 1 разъем для MicroSD (Dual SIM) / Nano-SIM + 1 разъем для MicroSD (Single SIM)

Разъемы: Micro USB (USB 2.0), разъем 3,5 мм для наушников

Габариты: 143,5 x 71,3 x 9,3 мм