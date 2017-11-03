"Облачная АТС" Укртелекома объединила сеть кинотеатров Multiplex

3 ноября 2017, 10:45

Оператор подвел скоростной интернет к 10 кинотеатрам, а также обеспечил бесплатную телефонию внутри всей сети Multiplex.

Оператор завершил строительные работы по подведению волоконно-оптических линий связи к 10 кинотеатрам сети Multiplex, расположенных в 9-ти городах Украины. Скорость доступа к интернету в этих кинотеатрах составляет 100 Мбит/с, впрочем, по некоторым адресам по желанию партнера она может быть увеличена до 1 Гб/с.



Кроме передачи данных, Укртелеком подключил всю сеть кинотеатров к мультизоновой «Облачной АТС», объединившей около 100 телефонных номеров. Сейчас сотрудники Multiplex могут пользоваться бесплатной внутренней связью с единой короткой нумерацией, несмотря на территориальную удаленность кинотеатров, расположенных в разных уголках страны. Управление «Облачной АТС» выполняется через современный и удобный в пользовании web-портал. Еще одно преимущество подключения – унификация технологий непосредственно внутри сети, что позволило получить доступное однотипное подключение телефонии.



«Multiplex – крупнейшая сеть из 23 кинотеатров, 124 залов, объединяющая 20 000 зрителей ежедневно. Мы всегда поддерживаем инновационный подход, и для нас, как для клиента, важно удобство. Нам давно было необходимо объединить сотрудников в единую корпоративную сеть, и «Облачная АТС» это сделала», – комментирует Виталий Писаренко, коммерческий директор Multiplex.



«Облачные технологии все больше проникают в жизнь украинского бизнеса, помогая предпринимателям почувствовать преимущества от использования современных услуг и, конечно, экономить средства на приобретении нового оборудования, – поделился Николай Давиденко, директор по развитию корпоративного сегмента Укртелекома. – «Облачная АТС» – это первый «облачный» сервис Укртелекома, который мы начали предлагать несколько лет назад, и я хочу отметить, что спрос на эту услугу растет. Благодарен сети Multiplex за сотрудничество в этом направлении и надеюсь на ее расширение».



Укртелеком и сеть кинотеатров Multiplex сотрудничают с 2015 года. Кроме скоростного интернета и «Облачной АТС», оператор предоставляет в аренду SIP-телефоны и обеспечивает сеть единым номером 0800, работающим по всей стране.











