Смартфон ASUS Pegasus 4S – безрамочный дизайн и двойная основная камера

3 ноября 2017, 13:45

На территории Китая компания ASUS представила свой, как утверждается, первый безрамочный смартфон - Pegasus 4S.



Данный аппарат получил металлический корпус, а также сканер отпечатков пальцев, двойную основную камеру и экран, под который отведена фактически вся передняя панель.

Дисплей здесь 5,7 дюйма с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9.Основная камера – двойная – модули 16+8Мп. Фронтальная камера получилась 8Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T + 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной.Емкость аккумулятора – 4030 мАч.Работает аппарат под управлением Android 7.0.Точная дата релиза новинки в розницу пока не называется.