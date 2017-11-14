Совет директоров Qualcomm отказал Broadcom в покупке компании

14 ноября 2017, 11:15

Представители Qualcomm сообщили о том, что совет директоров проголосовал против предложения компании Broadcom о покупке Qualcomm.

В заявлении отмечается, что предложение Broadcom не в интересах компании, а, кроме того, оно «драматично» преуменьшает ценность Qualcomm.Стоит напомнить, что на прошлой неделе Broadcom предложила выкупить все выпущенные в обращение акции Qualcomm. Каждая ценная бумага оценена в $70 наличными и акциями Broadcom. Общая сумма сделки - $130 млрд.Если бы продажа состоялась, эта сделка стала бы крупнейшим единовременным приобретением в области ИТ, и вывела бы Broadcom на третье место в мире после Intel и Samsung в данном сегменте отрасли.