Киевстар запустил радио

14 ноября 2017, 13:15

Мобильное приложение «Радио Киевстар» уже доступно для скачивания в Play Market и App Store.

Слушать музыку благодаря новому приложению могут все желающие, а абоненты Киевстар - без тарификации мобильного интернета.

Мобильное приложение было создано партнером Киевстар – «МОРЕ.ФМ». А идея круглосуточного онлайн-радио возникла во время интервью президента Киевстар Петра Чернышева в эфире «RADIO MORE.FM».

Сейчас в «Радио Киевстар» доступны три канала музыки:

- TOP HITS с самыми популярными песнями;

- LOUNGE с легкой и спокойной музыкой для отдыха;

- BUSINESS с известными хитами.

До 31 января 2018 года абоненты Киевстар могут слушать музыку без тарификации мобильного интернета вне зависимости от условий тарифного плана. С 1 февраля 2018 года «Радио Киевстар» станет частью сервиса «Свободная музыка», который позволяет слушать музыку без тарификации мобильного интернета в приложениях «Zvooq», «Fonoteka», а затем и в «Радио Киевстар».

