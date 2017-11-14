Киевстар запустил радио

Мобильное приложение «Радио Киевстар» уже доступно для скачивания в Play Market и App Store.
Слушать музыку благодаря новому приложению могут все желающие, а абоненты Киевстар - без тарификации мобильного интернета.
Мобильное приложение было создано партнером Киевстар – «МОРЕ.ФМ». А идея круглосуточного онлайн-радио возникла во время интервью президента Киевстар Петра Чернышева в эфире «RADIO MORE.FM».
Сейчас в «Радио Киевстар» доступны три канала музыки:
- TOP HITS с самыми популярными песнями;
- LOUNGE с легкой и спокойной музыкой для отдыха;
- BUSINESS с известными хитами.
До 31 января 2018 года абоненты Киевстар могут слушать музыку без тарификации мобильного интернета вне зависимости от условий тарифного плана. С 1 февраля 2018 года «Радио Киевстар» станет частью сервиса «Свободная музыка», который позволяет слушать музыку без тарификации мобильного интернета в приложениях «Zvooq», «Fonoteka», а затем и в «Радио Киевстар».